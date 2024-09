"Pewnego razu w nowym mieście, czyli historia Nowej Huty 1949-2024" - to tytuł wystawy, jaką od niedzieli będzie można oglądać na placu Centralnym im. Ronalda Regana w Krakowie. Jest to komiksowa opowieść o założonej 75 lat temu sztandarowej dzielnicy PRL.

Nowa Huta z lotu ptaka / Shutterstock

Autorem prezentowanych komiksów jest krakowski artysta Tomasz Bereźnicki. Zgodnie z zapowiedziami organizatora wystawy - Nowohuckiego Centrum Kultury (NCK) - pokaz jest opowieścią nie tylko o założonym 75 lat temu mieście, ale także o czasach zamierzchłych tych terenów oraz o ich mieszkańcach. Kopiec Wandy, klasztor cystersów w Mogile, dworek Matejki czy lotnisko w Czyżynach, to tylko niektóre z miejsc na trwałe związanych z obecną XVIII dzielnicą Krakowa - czytamy z informatorze o ekspozycji.

Gwiazdorzy przygodowego kina i Kapitan Żbik

Narratorami w tej komiksowej opowieści jest dwóch gwiazdorów przygodowego kina, czyli Toshiro Mifune i John Wayne. Chodzi o kontrast - wrzucenie bohaterów amerykańskiej popkultury do Nowej Huty i do tego czasu komunistycznego, ale nie tylko - powiedział dziennikarzom Tomasz Bereźnicki na spotkaniu poprzedzającym wernisaż.



W komiksowej gawędzie pojawi się również Kapitan Żbik, czyli legenda peerelowskich "kolorowych zeszytów", bo - jak zauważyli organizatorzy - słowo komiks nie było wtedy mile widziane ze względu na swój "imperialistyczny" rodowód.



Na pl. Centralnym wystawa czynna będzie do 22 października. Następnie trafi na teren za budynkiem NCK, gdzie będzie górowała nad łąkami nowohuckimi. W tym miejscu ekspozycję będzie można oglądać co najmniej do końca marca.

Rysownik, ilustrator, projektant, malarz i muzyk

Tomasz Bereźnicki - rysownik, ilustrator, projektant, malarz i muzyk. Ukończył Wydział Form Przemysłowych w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Jest autorem komiksów, ilustracji, okładek prasowych i książkowych. Projektuje witraże oraz grafikę użytkową. Gra i komponuje muzykę m.in. do swoich albumów komiksowych.



W lutym 1949 r. komuniści na posiedzeniu KC PZPR zdecydowali o lokalizacji pod Krakowem kombinatu metalurgicznego i robotniczej dzielnicy na 100 tys. mieszkańców. Budowa Nowej Huty rozpoczęła się w czerwcu 1949 r. we wsi Mogiła. Miało to być - jak opisują historycy - idealne miasto socjalistyczne. W 1951 r. Nowa Huta została przyłączona do Krakowa. W 1990 r. na jej obszarze wyodrębniono pięć dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie i Nowa Huta.