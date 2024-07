Muzeum komiksu działa w Brukseli od 1989 roku i od tego czasu co roku odwiedza go ćwierć miliona turystów. Tu można poznać historie belgijskiego komiksu, zobaczyć oryginalne plansze np. Peyo - twórcy Smerfów czy pierwsze wydania Lucky Luke’a autorstwa Morrisa.

Muzeum Komiksu w Brukseli / Stasia Borginon / RMF FM

W samym sercu Brukseli, niedaleko Grand Place mieści się Muzeum Komiksów. Zaraz po wejściu dech w piersiach zapiera hol - to bowiem budynek secesyjny, zaprojektowany na początku XIX w. przez słynnego architekta Victora Hortę.

Niezliczone oblicza komiksu

Bogaty program wystaw czasowych pozwala odwiedzającym odkryć niezliczone oblicza komiksu.

Tutaj jako studenci odbywamy staże, jest też bogata biblioteka, centrum dokumentacji i nieźle wyposażony sklepik z książkami i figurkami - opowiada polska studentka Wyższej Szkoły Artystycznej na wydziale komiksu.

Są oczywiście atrakcje dla dzieci, muzeum jest interaktywne można sobie zrobić zdjęcie z gigantycznym smerfem czy rakietą prosto z albumów o Tintinie. Turyści są zachwyceni. Przyjechałyśmy z Hiszpanii. Moja przyjaciółka jest fanką komiksów. Podoba mi się, że nie potrzebujesz słów, żeby rozśmieszyć ludzi. Świetne muzeum, bo pokazuje także historię komiksu - mówią turystki.

W Belgii komiksy czytają wszyscy

Komisy w Belgii to lektura obowiązkowa nie tylko dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. 50-latek czy 60-latek nie wstydzi się czytać powieści graficznych czy tradycyjnych komiksów.

Powstał nawet nurt flamandzkiej powieści graficznej, w którym wyróżnia się Judith Vanistendael. Jej akwarelowa powieść o umieraniu i narodzinach pt. "Kiedy Dawid stracił głos" znana jest polskim czytelnikom.

Ciekawe są także rysowane atramentem tragiczne wspomnienia z dzieciństwa Koenraada Tinela, który był synem flamandzkiego nazisty i mając 9 lat, uciekał z Belgii przed aliantami.

Bruksela kafkowska

Na tak liczną rzeszę czytelników czekają w Belgii znakomite komiksiarnie. Wyróżniają się dwie: jedna mieści się w Brukseli, druga w Leuven. Obie równie magiczne, ale każda na swój sposób.

Mieszcząca się w centrum Brukseli komiksiarnia "Brüsel" została stworzona na wzór komiksu pod tym samym tytułem. Chodzi o album François Schuitena i Benoît Peetersa, który opowiada o fikcyjnej Brukseli, ciemnej, kafkowskiej, gdzie urbanizacja jest celem samym w sobie, a architektura jest jednym z bohaterów.

Nasz sklep jest wyjątkowy, bo jak pani widzi, są tu przejścia, metalowe schody, półpiętro - wzorowane na świecie stworzonym przez Schuitena i Peetersa. To Bruksela, która nie istnieje realnie. To Bruksela wyobrażona, do której się wchodzi, przekraczając nasz próg - mówi Driss Kasri, założyciel księgarni.

I rzeczywiście, zanurzamy się w innym świcie, gdzie królują komiksy, manga, książki dla dzieci, ale także plakaty, sitodruki, printy czy figurki z komiksów.

Ogromny wybór komiksów

Druga księgarnia "Het Besloten Land" mieści się w sercu studenckiego miasta - Leuven. Długa, wąska księgarnia, to nie wszystko. Sklep połączony jest ze znanym w Belgii wydawnictwem komiksów Oogachtend. Wiele wydanych tutaj albumów zostało dostrzeżonych przez polskie wydawnictwo Timof i cisi wspólnicy, i dzięki temu znalazło swoje wersje w języku polskim.

Księgarnia połączona jest także z hurtownią, dzięki czemu na półki trafiają bardzo szybko nowości np. ze Stanów Zjednoczonych. Jest tu ogromny wybór komiksów w języku angielskim. Wtajemniczeni wiedzą, że pod koniec każdego tygodnia można tu spotkać szefową wydawnictwa Ann Jossart i zapytać zarówno o klasykę jak i najnowsze albumy.