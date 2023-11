Przez ponad godzinę dziś rano lekarze nie mogli przepisać leków swoim pacjentom. Stało się tak przez awarię ogólnopolskiego systemu do wystawiania e-recept.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Awaria systemu oznacza też utrudnienia dla pacjentów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Jeśli chcieliby odebrać przepisane dzisiaj leki, może okazać się, że recepta nie jest aktywna.

Część leków, które przepisaliśmy, od rana są w kolejce. Nie bardzo wiemy, co to oznacza. Myślę, że one, podpisane przez lekarzy, uzyskają wkrótce statut pozwalający na odebranie tego leku - mówił rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Jerzy Sutkowski, w rozmowie w reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że usterka została usunięta. Resort wydał też komunikat w tej sprawie, w którym ostrzega, że wciąż mogą pojawiać się problemy z realizacją e-recept.

Przywrócenie pełnej sprawności ogólnopolskiego systemu e-recept może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.

Informację o awarii dostaliśmy od Was na Gorącą Linię RMF FM.