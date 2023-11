9 osób zostało poszkodowanych po zderzeniu dwóch tramwajów jadących aleją Piłsudskiego w Łodzi- informuje straż pożarna. Łódzkie MPK wyznaczyło objazdy i uruchomiono komunikację zastępczą.

/ Marian Zubrzycki / PAP

W piątek rano w Łodzi zderzyły się dwa tramwaje jadące Aleją Józefa Piłsudskiego w kierunku Widzewa. 9 osób zostało poszkodowanych, 3 z nich trafiły do szpitala.

Motorniczy tramwaju nr 10b najechał na tył tramwaju nr 18 i doprowadził do kolizji, z tego co wiem to obaj motorniczowie są trzeźwi - powiedział RMF FM sierżant sztabowy Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

/ Marian Zubrzycki / PAP

Na miejscu wciąż pracują policjanci i strażacy. Ruch tramwajów na Alei Piłsudskiego jest w tej chwili wstrzymany. Łódzkie MPK wyznaczyło objazdy i uruchomiono komunikację zastępczą.



Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wypadku.