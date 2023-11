Wyjrzałem przez lewe okno i zobaczyłem faceta stojącego na rogu budynku. Dopiero co go zobaczyłem i ktoś powiedział: "czy możesz założyć klatkę?", więc założyłem klatkę i podniosłem ją do niego najlepiej, jak potrafiłem. Próbowałem umieścić klatkę między nim a płomieniami, ale przeszkadzał mi wiatr. Ale opuściłem klatkę i udało mi się go tam wciągnąć - opowiadał później 65-letni operator dźwigu Glen Edwards.



Sprowadzony w klatce mężczyzna oraz jeszcze jedna osoba zostali zabrani do szpitala. Ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W gaszeniu pożaru uczestniczyło ponad 50 strażaków.