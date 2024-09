Po emocjach spaceru kosmicznego, w czwartym dniu załoga wróciła do badań naukowych. W sumie realizowano aż 36 eksperymentów przygotowanych z 31 instytucjami. Były wśród nich badania zmian dróg oddechowych w warunkach mikrograwitacji, badania przepływu krwi, prowadzone z pomocą aparatury USG, prace nad wykorzystaniem aparatury do stałego monitorowania stanu zdrowia, w tym tętna, częstości oddychania, czy ciśnienia krwi. Wszystkie te parametry były wcześniej badane przed lotem, zostaną też sprawdzone po powrocie na Ziemię, by przekonać się jakie są krótkotrwałe skutki przebywania w kosmosie.

Istotne znaczenie miały też badania wzroku z pomocą specjalnych soczewek kontaktowych. Wcześniejsze doświadczenia pokazywały, że astronauci cierpią na przejściowe i czasem bardziej trwałe kłopoty ze wzrokiem, misja Polaris Dawn ma pomóc w lepszym diagnozowaniu problemów i podjęciu ewentualnych działań profilaktycznych.

Osobnym celem misji były testy laserowego systemu łączności, który ma umożliwić szybką komunikację za pośrednictwem sieci Starlink. Spektakularnym potwierdzeniem jego możliwości był "wspólny koncert" z kilkoma orkiestrami na Ziemi. Na początku misji Sarah Gillis, która prócz swej pracy jako inżynier w Space X jest też skrzypaczką, nagrała na orbicie solo skrzypcowe utworu Johna Williamsa "Temat Rey" z Gwiezdnych Wojen. Nagranie wideo zostało z pomocą sieci Starlink przesłane na Ziemię, zmontowane, zsynchronizowane z nagraniami orkiestr z różnych krajów Świata i czwartego dnia misji zaprezentowane jako wydarzenie "Harmony of Resilience."