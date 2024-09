Simone Biles, jedenastokrotna medalistka olimpijska, powraca na scenę w wielkim stylu. Po triumfie w Paryżu, gdzie zdobyła trzy złote medale oraz srebrny, amerykańska gimnastyczka będzie główną atrakcją nadchodzącego gimnastyczno-muzycznego show "Gold Over America Tour". Wydarzenie to rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek i odwiedzi 30 miast w Stanach Zjednoczonych.

Występ Simone Biles podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu / Teresa Suarez / PAP/EPA

27-letnia Simone Biles, która w 2016 roku na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro zdobyła cztery złote medale, tym samym dołączając do elitarnego grona gimnastyczek, które triumfowały w tak wielu konkurencjach, nie zwalnia tempa. Po chwilowym wycofaniu się z rywalizacji w Tokio w 2021 roku z powodu problemów psychicznych, Biles udowodniła, że jest w stanie wrócić na szczyt i ponownie zachwycić świat swoim talentem.

Tournee, które rozpocznie się w Kalifornii, a zakończy 3 listopada w Detroit, będzie nie tylko okazją do podziwiania umiejętności Biles, ale także innych znakomitych reprezentantów USA w gimnastyce oraz zaproszonych gwiazd z całego świata, w tym medalistki mistrzostw globu, Kanadyjki Ellie Black.

Występy Biles w Paryżu przyciągnęły uwagę nie tylko fanów gimnastyki, ale i światowych celebrytów, takich jak Nicole Kidman, Natalie Portman, Serena Williams czy Michael Phelps. Po igrzyskach gimnastyczka wyraziła dumę ze swojego występu i entuzjazm wobec nadchodzącego tournee.

Czuję się zaszczycona i podekscytowana udziałem w show i tym, że mogłam zaprosić tak wspaniałych sportowców w tę niesamowitą podróż. To będą nie tylko niesamowite występy sportowe, ale i możliwość spotkania z ludźmi i budowania zaufania oraz poczucia pewności - powiedziała Biles.

"Gold Over America Tour" to druga edycja gimnastycznego poolimpijskiego tourne w USA. Po igrzyskach w Tokio Biles nie wzięła udziału w poprzednim wydarzeniu, co czyni jej obecność w nadchodzącej edycji jeszcze bardziej wyczekiwaną przez fanów.