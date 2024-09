Jedni ładują piasek do worków, inni dbają o to, żeby nikt nie był głodny, a jeszcze inni ratują... jeże. O tym, jak pomagamy sobie w trakcie powodzi, opowiada reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Jeże zostały uratowane / Martyna Czerwińska / RMF FM

O tym, że lubimy i chcemy pomagać, reporterka RMF FM przekonała się wielokrotnie podczas pracy przy powodzi.

Na trasie spotkała np. panów z firmy transportowej, którzy postanowili odpowiedzieć na apel pana Jerzego. To bardzo znana postać na Dolnym Śląsku, bo jak przystało na Jerzego ratuje jeże. Ale jego dom w Kłodzku stoi na zagrożonych terenach. Na forum poprosił więc o pomoc w ewakuacji zwierząt. No i nie trzeba było długo czekać. Na miejscu pojawił się pan Wiktor i Wojciech.

Jeże były wyniesione na strych, znieśliśmy je na dół. Jedziemy ratować jeże i przekazać dalej dobrym ludziom - opowiadają.

Ogromne wsparcie czuć także na twierdzy Kłodzko, gdzie jedni ładują piasek do worków, a inni dbają o to, by nikt nie był głodny. Panie przywiozły ciepłe ciasto. Takich przykładów jest cała masa.