Sztuczna inteligencja została wytrenowana do roli prezentera stacji radiowej Live 95.5 w Portland w Oregonie. "AI Ashley" zaczyna swoją audycję codziennie o 10 rano. Dotychczasowa prezenterka - prawdziwa Ashley nie została zwolniona. Teraz jednak ma inne zadania.

Mieszkańcy Portland muszą się teraz zastanawiać, czy audycja na żywo, faktycznie przebiega jeszcze "na żywo". Oto bowiem dotychczasową prezenterkę Ashley "Z" Elzingę zastąpił bot.

AI Ashley został przygotowany przy pomocy oprogramowania Futuri Media GPT-4, prowadzi swoją audycję codziennie o 10 rano i odczytuje wiadomości i informacje dokładnie tak, jak zwykły prezenter, chociaż posługuje się specjalnymi skryptami i wygenerowanym maszynowo głosem.

Ashley Elzinga, która pełniła do tej pory funkcję prezentera rozgłośni Live 95.5 ma teraz inne obowiązki. Zachowała pensję dzięki temu, że zgodziła się pracować z botem przygotowując go do roli radiowca.

Sztuczna inteligencja uznała jednak w pewnym momencie, że słuchanie jak prawdziwa Ashley czyta wiadomości, nie będzie wystarczające.