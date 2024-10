Intensywne ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w walce z nadwagą nie tylko przez szybsze spalanie kalorii. Pomagają też tłumić apetyt, a kobiety mogą doświadczać tych efektów bardziej niż mężczyźni - potwierdzają naukowcy z University of Virginia w Charlottesville. W pracy opublikowanej na łamach czasopisma "Journal of the Endocrine Society" opisano wyniki pilotażowych badań wpływu intensywności ćwiczeń na poziom hormonu głodu, greliny u mężczyzn i kobiet. Okazało się, że ćwiczenia o wysokiej intensywności silniej niż te umiarkowane tłumiły poziom greliny, a efekt był obserwowany głównie u kobiet.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Grelina to zbudowane z 28 aminokwasów białko wydzielane przez komórki śluzówki żołądka, silnie pobudzające apetyt. Hormon wykazuje też działanie w takich obszarach, jak działanie układu immunologicznego, sen i pamięć. Jak piszą autorzy pracy, grelina krąży we krwi ludzi głównie w formie nieacylowanej (UAG) i w znacznie mniejszym stopniu w formie acylowanej (AG) - ta ostatnia stanowi około 3-4 proc. całkowitej puli. Dane dotyczące wpływu intensywności ćwiczeń fizycznych na poziomy AG i DAG oraz ich wpływ na apetyt były do tej pory bardzo ograniczone i dotyczyły głównie mężczyzn. W najnowszym, niewielkim badaniu, brało udział ośmiu mężczyzn i sześć kobiet. Ochotnicy pościli przez noc, a następnie wykonywali ćwiczenia o różnej intensywności. Monitorowano ich zmęczenie na podstawie pomiarów mleczanu we krwi. Badani potem sami określali poziom swojego apetytu. Okazało się, że kobiety miały wyższy niż mężczyźni całkowity poziom greliny na początku badania. Tylko kobiety wykazały też po intensywnych ćwiczeniach znacząco zredukowany poziom AG. Odkryliśmy, że umiarkowana intensywność ćwiczeń fizycznych albo nie ograniczała poziomu greliny, albo nawet prowadziła do jego wzrostu - komentuje pierwsza autorka pracy, dr Kara Anderson z University of Virginia. Jej zdaniem, konieczne dla wywołania procesu tłumienia greliny są ćwiczenia powyżej progu mleczanowego, kiedy wysiłek wywołuje nagły wzrost stężenia mleczanu w organizmie. Ta obserwacja może pomóc łatwiej ustalić ramy treningu. Ćwiczenia fizyczne można traktować jako pewnego rodzaju lek, którego dawka powinna być dostosowana do osobistych celów danej osoby. Nasze badania sugerują, że ćwiczenia o wysokiej intensywności mogą być ważne dla tłumienia apetytu, co może być szczególnie przydatne jako część programu odchudzania - podkreśla Anderson, przyznając jednocześnie, że dalsze badania są konieczne, by określić, w jakim stopniu efekty ćwiczeń różnią się w zależności od płci.

