Przez cztery miesiące w Poznaniu będzie można oglądać wystawę, pt. "Nie to niebo", która przedstawia w przystępny sposób to, czym jest kosmos i w jaki sposób funkcjonuje.

Zaledwie 100 km ponad powierzchnią Ziemi przebiega umowna granica między ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną, której obszar wykracza daleko poza naszą wyobraźnię. Coraz mniej jest na świecie miejsc, gdzie widok nocnego nieba pozostaje nienaruszony działalnością człowieka.

Jednak, gdy uda nam się już znaleźć z dala od świateł miast, możemy nacieszyć oczy projekcją rozgwieżdżonego nieba - zapowiadają twórcy wystawy "Nie to niebo". Przez najbliższe cztery miesiące będzie można podziwiać w poznańskim Centrum Kultury Zamek.

Jednym z głównych celów organizatorów jest pokazanie ciekawych miejsc w Poznaniu, które kojarzą się właśnie z odkrywaniem kosmosu.

Blisko nas dzieją się rzeczy niezwykłe, związane z eksplorowaniem kosmosu, dzieją się od lat i dzieją się teraz. I to na tej wystawie będzie można zobaczyć to, jak blisko można trafić do miejsc, w których odkrywany jest kosmos - mówi dyrektorka CK Zamek Anna Hryniewiecka. Jak dodaje, "ta wystawa jest też ważna dlatego, że kultura nie jest tylko przestrzenią doświadczeń artystycznych, nie jest tylko miejscem doznawania emocji po oglądaniu dzieł sztuki, ale także kultura jest miejscem badania świata, w jego bardzo wielu wymiarach".

Na zwiedzających czekają m.in. makiety księżyca, prawdziwe kawałki meteorytów, łaziki skonstruowane na podstawie licencji NASA, czy wizualizacje układu planetarnego.

Pierwsza sala z makietą księżyca jest kwintesencją tego, czym jest astronomia dla każdego naukowca, który zaczynał swoją przygodę. Pamiętam wzruszającą chwilę, gdy jeden z profesorów na podsumowaniu roku zapytał nas, czy pamiętamy moment, w którym zaczęliśmy interesować się kosmosem. Bo dla niego to było wtedy, gdy spojrzał przez stuletni teleskop Zeiss, znajdujący się na Grunwaldzie. Zobaczył Jowisz oraz księżyc i wtedy wiedział, że chce być naukowcem. Ta sala ma przywołać tamten klimat i zachęcić do zwiedzenia kosmosu - mówi kuratorka wystawy Justyna Olszewska z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu.

Wystawa jest dostępna w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Można ją podziwiać od 4 marca do 2 lipca tego roku.