To historia marynarza zamordowanego przez trzech przestępców i 134-letnia opowieść o duchach. To wreszcie zaginione opowiadanie Brama Stokera - twórcy jednej z najsłynniejszych gotyckich powieści "Dracula". Historyk-amator dokonał odkrycia przeglądając archiwa biblioteki.

Płaskorzeźba przedstawiająca Draculę w Whitby / Shutterstock

Brian Cleary natknął się na 134-letnią opowieść, gdy szperał w archiwach Biblioteki Narodowej Irlandii.

"Gibbet Hill" to tytuł opowiadania, opublikowanego w dublińskiej gazecie w 1890 roku - donosi BBC. To w tym roku Bram Stoker rozpoczął pracę nad "Draculą". Zdaniem biografa Stokera, Paula Murray'a, historia ukazana w "Gibbet Hill" rzuca nowe światło na rozwój pisarza i stanowi "znaczący etap na drodze do opublikowania 'Draculi'".

Cleary dokonał odkrycia po tym, jak w 2021 r. wziął zwolnienie z pracy spowodowane nagłą utratą słuchu. Czas zaczął spędzać w Bibliotece Narodowej w Dublinie - rodzinnym mieście Brama Stokera.

W październiku 2023 roku fan Stokera natknął się na nieznany tytuł w świątecznym dodatku do Daily Express Dublin. Przeczytałem słowa Gibbet Hill i wiedziałem, że to nie jest historia Brama Stokera, o której kiedykolwiek słyszałem w biografiach lub bibliografiach - mówił znalazca cytowany przez BBC i dodawał "byłem zdumiony i oszołomiony".

Po wstępnym śledztwie Cleary skontaktował się z biografem Stokera Paulem Murrayem, który potwierdził, że przez ponad wiek nie było żadnego śladu po historii opublikowanej w dublińskiej gazecie.

O czym jest zaginione opowiadanie twórcy "Draculi"

Akcja opowiadania rozgrywa się na wzgórzu Gibbet Hill w Surrey, miejscu wspomnianym również w powieści Charlesa Dickensa z 1839 roku pt. "Nicholas Nickleby".

"Gibbet Hill" jest historią marynarza zamordowanego przez trzech przestępców, których ciała powieszono na szubienicy jako przestrogę dla przejeżdżających podróżników.

To klasyczna opowieść Stokera, walka dobra ze złem, złem, które ujawnia się w egzotyczny i niewyjaśniony sposób - mówił Paul Murray dla BBC.

Zaginione opowiadanie ma pewne podobieństwa z "Draculą". Jest gotycka symbolika, trójca złowrogich postaci i opis oczu, które "świeciły ciemnym, przeklętym światłem" - zapowiadając oczy, które "płonęły przeklętym światłem" w "Draculi".

Nowela zostanie opublikowana w tomie obok prac irlandzkiego artysty Paula McKinleya przez Rotunda Foundation - organizację zajmującą się zbiórką funduszy przy dublińskim szpitalu Rotunda, w której pracował Brian Cleary - znalazca "Gibbet Hill".

Cały dochód zostanie przekazany na rzecz nowo utworzonego Funduszu Charlotte Stoker, nazwanego na cześć matki Brama Stokera, która prowadziła kampanię na rzecz osób z utratą słuchu.