W galerii Merlino Bottega d’Arte w centrum Florencji do 14 lutego można oglądać wystawę reliefów Dobiesława Gały, prodziekana krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Dobiesław Gała / Art Service 2 / PAP

Na wystawie we włoskiej Florencji, która rozpoczęła się 17 stycznia, prezentowane jest 21 prac - elementów składowych cykli takich jak "Lądowiska" , "Strefa 79", "Epicentra", "Bieguny niedostępności".

Instagram Post

Głównymi inspiracjami dla krakowskiego artysty są mikro i makro kosmos: materia widziana pod mikroskopem jak i za pomocą teleskopu ma wiele wspólnego.

"Włochy - kolebka sztuki i miejsce, które przyciąga mnie artystycznie od lat. Włosi z ich naturalnym wyczuciem estetyki są niezwykłą publicznością - dojrzałą i bezkompromisową. W galerii Merlino Bottega d’Arte prezentuję swoje reliefy, które łączą to, co nieskończenie małe z tym, co wielkie i odlegle" - napisał artysta na Instagramie.

Instagram Rolka

Dobiesław Gała jest doktorem sztuki, prodziekanem w krakowskiej ASP, laureatem wielu prestiżowych nagród. Ma w swoim dorobku ponad 90 wystaw zarówno indywidualnych jak i zbiorowych, w ostatnim czasie jego dzieła były wystawiane w Wenecji i Monako.