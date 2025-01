Wyspiański, Wajda, ale też Orliński, muzyka współczesna i młody polski komiks. Od marca do listopada potrwa Sezon Kulturalny Polska - Wielka Brytania 2025, w którym jest ponad 100 wydarzeń. Instytut Adama Mickiewicza uruchomił też kulturalny program towarzyszący polskiej prezydencji w Radzie Europy. Część oferty dostępna jest również online, w streamingu. "Powinniśmy spotykać ludzi tam, gdzie oni są, więc nie możemy udawać, że wszystkich spotkamy w filharmonii czy w galerii sztuki" - mówi w RMF FM Olga Brzezińska, wicedyrektorka IAM.

Jak promować polską kulturę? Nowe programy Instytutu Mickiewicza / Materiały prasowe

Chcemy docierać z naszym przekazem, z tym, co ciekawe, inspirujące, skrzące w polskiej kulturze do odbiorców, którzy kumulują się w różnych miejscach. To, że jesteśmy bardzo obecni online, nie jest dla nikogo zaskakujące - mówi w rozmowie z RMF FM Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza.

Są dwa priorytety, które przyjęliśmy dla zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji, czyli solidarność i wspieranie młodych artystek i artystów we wchodzeniu do obiegu międzynarodowego. I to są bardzo świadome decyzje, bo wierzymy, że młode pokolenie tak twórców i twórczyń, jak i odbiorców i odbiorczyń, to jest pokolenie, które zapewnia nam i inspirację i ciekawe, nowe perspektywy. Więc chcemy być dla nich bardzo obecni i iść z nimi ramię w ramię - dodaje Brzezińska.

Być instytucją relacyjną, nie transakcyjną. To zdaniem wicedyrektorki IAM zadania, które stoją przed instytutem.

Naszym zadaniem nie jest eksportowanie polskiej kultury. Naszym zadaniem jest budowanie relacji długofalowych pomiędzy instytucjami kultury, pomiędzy środowiskami artystycznymi, pomiędzy kuratorami, selekcjonerami, którzy dostarczają nam wiedzy o tym, co jest interesujące, co zaciekawia ich odbiorców, a my próbujemy zaciekawić ich tym, co uważamy, że jest naszą oryginalną, bardzo ciekawą, inspirującą propozycją. Z takiego spotkania zawsze rodzi się jakaś nowa myśl, jakieś nowe pomysły. Tak powstają nasze projekty. Czyli pozwalamy spotkać się ludziom za pomocą całego programu wizyt studyjnych. Przywozimy tutaj do Polski kuratorów, selekcjonerów programerów festiwali, dyrektorów instytucji, którzy mają okazję tu na miejscu doświadczyć i spotkania z naszymi artystami, i artystami. I poznać instytucje i ich propozycje programowe. A oni ze sobą przywożą też to, co mają rozpoznane najlepiej, czyli potrzeby swojej publiczności - tłumaczy w rozmowie w RMF FM wicedyrektorka IAM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak promować polską kulturę? Nowe programy Instytutu Mickiewicza

Zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji, realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza, obejmie ponad 20 krajów Europy. To blisko 100 różnorodnych wydarzeń artystycznych.

Pod hasłem "Culture sparks unity" promowana będzie współczesna polska scena artystyczna, z naciskiem na młode pokolenie twórców. W ramach projektu "Street Art solidarnościowy" w Skopje i Budapeszcie powstaną wielkoformatowe murale we współpracy wiodących artystów z Polski i Ukrainy.

W ramach cyklu "Solidarity on Screen: The Polish Presidency Film Review" polskie filmy pojawią się na ekranach w wielu europejskich kinach studyjnych i na festiwalach filmowych, m.in. w Belgradzie, Budapeszcie, Monachium, Brukseli, Wiedniu.

W ciągu pół roku w ramach zagranicznego programu polskiej prezydencji na deskach europejskich teatrów publiczność zobaczy prawie 30 spektakli polskich twórców. W Budapeszcie pod hasłem "European Kinship. An Eastern European Perspective" w połowie lutego zaprezentowane zostaną prace polskich i węgierskich fotografów, którzy badają zjawisko wspólnotowości w Europie Środkowo-Wschodniej.

W kwietniu w Mołdawii otwarta zostanie wystawa "Bujność. Sztuka kobiet XXI wieku" prezentująca sztukę artystek młodego pokolenia z Polski. W tym samym czasie w jednym z największych i najstarszych muzeów w Belgii swoją nową pracę zaprezentuje Małgorzata Mirga-Tas. Na zaproszenie Królewskiego Muzeum Sztuki i Historii artystka stworzy wielkoformatową tapiserię inspirowaną kolekcją arrasów Muzeum.

W programie prezydencji nie zabraknie także polskiej muzyki, od najwybitniejszych wykonawców muzyki klasycznej po polską scenę techno. W Brukseli w połowie lutego odbędzie się "Unsound Festival", skupiający się na najnowszych zjawiskach w polskiej muzyce elektronicznej i eksperymentalnej. W XVI-wiecznym renesansowym Pałacu w Segowii, niecałe 100 kilometrów od Madrytu do końca czerwca można oglądać wystawę poświęconą polskiemu komiksowi. Pod koniec czerwca odbędzie się koncert zamykający półroczny program kulturalny. W brukselskim Flagey publiczność wysłucha premierowego wykonania koncertu Unity przygotowanego specjalnie z okazji polskiej prezydencji przez Aleksandra Dębicza. Na scenie wystąpi m.in. światowej sławy polski kontratenor Jakub Józef Orliński. W ramach projektu "Polska muzyka na Twojej playliście" organizatorzy przygotowali specjalne zestawienia na Spotify poświęcone polskiej muzyce.

W marcu zacznie się Sezon Kulturalny Polska Wielka Brytania 2025. W programie jest 27 projektów dotyczących muzyki klasycznej, jazzu, muzyki eksperymentalnej, sztuk wizualnych, fotografii, teatru i filmu.

Sezon otworzy "Kinoteka" Polish Film Festival w Londynie, a następnie w ramach "Kinoteka on Tour" w niezależnych kinach w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zaprezentowane zostaną zarówno kultowe polskie produkcje filmowe, jak i najnowsze premiery.

Od marca w National Portrait Gallery w Londynie będą prezentowane prace Stanisława Wyspiańskiego, a Golden Thread Gallery w Belfaście pokaże "Radical Hope", wystawę dzieł współczesnych polskich artystów z Galerii Arsenał w Białymstoku.

Projekty polskich twórców zostaną pokazane w kwietniu w ramach London Design Biennale oraz w Victoria and Albert Museum. W ramach sezonu kulturalnego artyści z niepełnosprawnościami przygotowali operę "Wspólnota". Opowiada ona o ważnych dla nich tematach, takich jak wyzwania, wykluczenie i emocje.