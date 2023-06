W czasie realizowanych w Maroku zdjęć do "Gladiatora 2" - kontynuacji hitu Ridleya Scotta z 2000 roku - doszło do wypadku. Ranni zostali członkowie ekipy filmowej.

"Gladiator 2" to kontynuacja filmowego hitu Ridleya Scotta z 2000 r., w którym główną rolę grał Russell Crowe (na zdjęciu) / Dreamworks /Photoshot / PAP/Photoshot

O wypadku informują branżowe serwisy - m.in. "Deadline" i "The Hollywood Reporter" . Doszło do niego 7 czerwca, pod koniec dnia zdjęciowego, gdy realizowano sekwencję kaskaderską. Nie wiadomo, na czym dokładnie miała polegać i co poszło nie tak.

Kilku członków ekipy doznało obrażeń, które nie zagrażają ich życiu - podał cytowany przez "The Hollywood Reporter" rzecznik studia Paramount Pictures. Jak podkreślał, natychmiast udzielono im pomocy medycznej. Ich stan jest stabilny i kontynuują leczenie - zapewnił.

"Deadline" i "The Hollywood Reporter" podają nieoficjalnie, że poszkodowanych zostało 6 osób. Wszystkie zostały poparzone. 4 z nich trafiły do szpitala i nadal tam przebywają. Obrażeń nie odniósł nikt z członków obsady aktorskiej.

W sequelu kultowego "Gladiatora", w którym główną rolę grał Russell Crowe, wystąpią m.in. Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen, Pedro Pascal i Denzel Washington. Na fotelu reżysera - podobnie jak w przypadku pierwszej części - znajdzie się Ridley Scott.

Autorem scenariusza filmu jest David Scarpa, który pracował ze Scottem przy takich filmach jak "Wszystkie pieniądze świata" czy czekający jeszcze na premierę "Napoleon". Za zdjęcia odpowiada - podobnie jak było to w oryginalnym "Gladiatorze" - John Mathieson.

"Gladiator 2" ma trafić do kin 22 listopada 2024 r.

"Gladiator" Ridleya Scotta był nominowany do Oscara 12 razy. Zdobył 5 statuetek - za główną rolę męską (Russell Crowe), kostiumy, dźwięk, efekty specjalne i dla najlepszego filmu.