Pedro Pascal - aktor znany m.in. za sprawą seriali "The Last of Us" i "The Mandalorian" - ma dołączyć do obsady "Gladiatora 2" Ridleya Scotta. Jak podaje branżowy serwis Deadline, rozmowy w sprawie zaangażowania gwiazdora są już na ostatecznym etapie.

Pedro Pascal / JUSTIN LANE / PAP/EPA Na razie nie wiadomo, kogo miałby zagrać Pedro Pascal. Już wcześniej informowano, że w sequelu kultowego "Gladiatora", w którym główną rolę grał Russell Crowe, wystąpią m.in. Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen i Denzel Washington. Na fotelu reżysera - podobnie jak w przypadku pierwszej części - znajdzie się Ridley Scott. Głównym bohaterem "Gladiatora 2" (na razie nie wiadomo, jaki ostateczny tytuł będzie nosił film) ma być grany przez Mescala Lucius. To bratanek Kommudusa, w którego w pierwszej części wcielił się Joaquin Phoenix. Autorem scenariusza filmu jest David Scarpa, który pracował ze Scottem przy takich filmach jak "Wszystkie pieniądze świata" czy czekający jeszcze na premierę "Napoleon". Za zdjęcia ma odpowiadać - podobnie jak było to w oryginalnym "Gladiatorze" - John Mathieson. "Gladiator 2" ma trafić do kin 22 listopada 2024 r. "Gladiator" Ridleya Scotta był nominowany do Oscara 12 razy. Zdobył 5 statuetek - za główną rolę męską (Russell Crowe), kostiumy, dźwięk, efekty specjalne i dla najlepszego filmu. Zobacz również: Agnieszka Grochowska jako agentka do zadań specjalnych. Jest zwiastun "Dnia Matki"