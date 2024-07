W środę opublikowano listę nominowanych tytułów, które zawalczą o nagrody Emmy, zwane telewizyjnymi Oscarami. ​Najwięcej nominacji, bo 25, zdobył serial "Szogun", adaptacja powieści Jamesa Clavella. 23 nominacje zdobyła z kolei historia szefa kuchni z serialu "The Bear", co jest rekordem dla produkcji komediowej.

Zdjęcie ilustracyjne / allison dinner / PAP/EPA

Ogłoszone w środę nominacje do 76. edycji nagród Emmy to efekt wyboru 22 tysięcy członków Akademii Telewizyjnej.

"The Bear"

"The Bear" otrzymał nominację m.in. dla najlepszego serialu komediowego oraz najlepszego aktora serialu komediowego, Jeremy'ego Allena White'a. Serial otrzymał już nagrody Emmy w obu tych kategoriach w 2023 r. W tym roku nominację otrzymała także Ayo Edebiri w kategorii najlepsza aktorka komediowa. W roku ubiegłym zdobyła nagrodę Emmy za rolę drugoplanową, także w serialu "The Bear".

Serial otrzymał także nominację dla aktorek występujących w tej produkcji gościnnie, czyli dla Jamie Lee Curtis i Olivii Colman, zdobywczyń Oskarów.

"The Bear" będzie walczył o nagrodę Emmy m.in. z opowieścią o nauczycielach z jednej ze szkół w Filadelfii "Misja: Podstawówka", portretem legendarnej divy z Las Vegas "Hacks" oraz historią wampirów, które próbują normalnie żyć w Nowym Jorku, pt. "Co robimy w ukryciu".

"Szogun"

Krytycy twierdzą, że wysyp nominacji dla dziesięcioodcinkowego serialu "Szogun", stworzonego przez producenta filmowego FX, wiąże się z tym, że w ubiegłym roku nie było premier kolejnych sezonów "Sukcesji", "Białego Lotosu" czy "The Last of Us", które są wielokrotnie nagradzanymi produkcjami HBO.

Serial, którego akcja rozgrywa się w Japonii na początku XVII w., otrzymał m.in. nominację w kategoriach najlepszy serial dramatyczny, najlepsza aktorka w serialu dramatycznym (Anna Sawai) i najlepszego aktora (Hiroyuki Sanada). Nominowana produkcja to remake serialu telewizyjnego z 1980 r.

Miłośnicy historii Yoshii Toranagi, Johna Blackthorna i Tody Mariko oczekują, że serial będzie miał kolejne sezony, mimo że finał pierwszego był zgodny z zakończeniem książki Jamesa Clavella opublikowanej w 1975 r. Jak donoszą branżowe media, nowe odcinki mają być oparte wyłącznie na oryginalnych pomysłach scenarzystów. Nominacja "Szoguna" do nagrody Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny, a nie najlepszy serial limitowany, ma potwierdzić te przypuszczenia.

"Szogun" powalczy w kategorii serial dramatyczny m.in. z adaptacją książki science fiction Liu Cixina "Problem trzech ciał", kolejną odsłoną losów mieszkańców Pałacu Buckingham i 10. Downing Street "The Crown" oraz historią amerykańskiej telewizji śniadaniowej "The Morning Show".

Netflix na czele liczby nominacji

Wśród seriali limitowanych nominacje otrzymały: "Reniferek", "Ripley", "Detektyw: Kraina Nocy", "Fargo" i "Lekcje chemii".

Wśród stacji telewizyjnych i platform streamingowych prowadzi Netflix, który łącznie zdobył 107 nominacji do Emmy, następnie FX - 93 nominacje, czyli najwięcej w historii stacji, HBO/Max - 91 i Apple TV+ - 70.

Zdobywcy nagród Emmy, czyli najważniejszego wyróżnienia dla produkcji telewizyjnych, zostaną ogłoszeni 15 września.

Nagrody Emmy - telewizyjne Oscary

Nagrody Emmy nazywane są telewizyjnymi Oscarami. Pierwsza gala odbyła się 25 stycznia 1949 roku.

Ostatnie rozdanie nagród Emmy odbyło się w styczniu 2024 roku. Przesunięcie terminu ceremonii wiązało się ze strajkami hollywoodzkich scenarzystów i aktorów.