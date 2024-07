Do sieci trafił zwiastun filmu "Gladiator 2" Ridleya Scotta. To kontynuacja głośnego hitu sprzed lat, w którym główną rolę zagrał Russell Crowe. Tym razem w obsadzie są m.in. Paul Mescal, Pedro Pascal i Denzel Washington.

Pamiętam ten dzień. Nigdy go nie zapomniałem. Niewolnik pomścił się na cesarzu - tak wydarzenia znane z pierwszej części "Gladiatora" wspomina w zwiastunie bohater kontynuacji - Lucjusz, grany przez Paula Mescala. To siostrzeniec Kommudusa, w którego rolę w pierwszej części wcielił się Joaquin Phoenix.

W zwiastunie możemy oglądać m.in. inscenizowaną bitwę morską w Koloseum czy walkę na arenie z nosorożcem.

W oficjalnym opisie fabuły "Gladiatora 2" czytamy, że jest on kontynuacją epickiej sagi o władzy, intrygach i zemście rozgrywającą się w starożytnym Rzymie. Około 20 lat po tym, jak był świadkiem śmierci ukochanego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja, Lucjusz zostaje zmuszony do wejścia do Koloseum po tym, jak jego dom został podbity przez despotycznych cesarzy. Z wściekłością w sercu i przyszłością imperium na szali, Lucjusz musi spojrzeć w swoją przeszłość, aby znaleźć siłę oraz honor i przywrócić chwałę Rzymu jego mieszkańcom.

Oprócz Mescala w obsadzie filmu są też m.in. Pedro Pascal, Denzel Washington i Connie Nielsen. Autorem scenariusza jest David Scarpa, który pracował już z Ridleyem Scottem przy "Napoleonie" oraz "Wszystkich pieniądzach świata". Za zdjęcia odpowiada - podobnie jak było to w oryginalnym "Gladiatorze" - John Mathieson.

Premiera "Gladiatora 2" zaplanowana jest na 15 listopada.

"Gladiator" Ridleya Scotta był nominowany do Oscara 12 razy. Zdobył 5 statuetek - za główną rolę męską (Russell Crowe), kostiumy, dźwięk, efekty specjalne i dla najlepszego filmu.