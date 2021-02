Jedno nagranie, prawie 8 minut i kilka milionów wyświetleń. Tak, po niespełna 30 latach, Daft Punk kończy swoją działalność. Francuski duet ubrany w skórzane kurtki i charakterystyczne hełmy w klipie zatytułowanym "Epilogue", które pojawiło na serwisie YouTube, spaceruje po pustyni, a następnie... wysadza się w powietrze. Musicie to zobaczyć!

Francuski duet Daft Punk / MICHAEL NELSON / PAP/EPA

W niespełna 8 minutowym filmie pt. "Epilogue" opublikowanym w mediach społecznościowych formacja Daft Punk, tworzona przez paryskich muzyków Thomasa Bangaltera i Guya-Manueala de Homem-Christo, pożegnała się z fanami.

Przez większość nagrania nie słyszymy jednak muzyki, a ciszę. Na jego końcu chór śpiewa słowa: "Hold on, if love is the answer, you're home", pochodzące z utworu "Touch".

Pojawił się w albumie "Random Access Memories" wydanym w 2013 roku. W drugiej połowie filmu wyświetlona zostaje również plansza "1993-2021", nawiązująca do lat aktywności zespołu tworzonego

Wiadomość o zakończeniu działalności Daft Punku, jak pisze Onet, "potwierdził w rozmowie z amerykańskim portalem branżowym "Variety" publicysta od lat współpracujący z muzykami. Nie chciał jednak ujawnić żadnych dodatkowych szczegółów".

Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo poznali się w 1987. Obaj uczęszczali do tej samej szkoły w Paryżu. Ich formacja zrewolucjonizowała muzykę elektroniczną.



Jednym z najbardziej rozpoznawalnych albumów Daft Punk jest "Discovery" wydany w 2001 roku.

Płyta doczekała się statusu trzykrotnej platyny we Francji za 600 000 sprzedanych egzemplarzy czy dwukrotnej platyny w Wielkiej Brytanii.

Do 2005 roku album sprzedał się w nakładzie aż 2 600 000 egzemplarzy.



W 2013 roku natomiast duet wydał singiel "Get Lucky", gdzie gościnnie wystąpili Pharrell Williams i Nile Rodgers. Piosenka stała się wielkim przebojem, który promował ostatnią płytę zespołu zatytułowaną "Random Access Memories".



Członkowie Daft Punk mieli charakterystyczną cechę - ukrywali swoje twarze za tzw. multimedialnymi kaskami.