Anna Sorokin, która wyłudziła od nowojorskiej śmietanki towarzyskiej setki tysięcy dolarów, wystąpi w nadchodzącej amerykańskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". O Rosjance zrobiło się głośno za sprawą serialu "Kim jest Anna?", który dwa lata temu miał premierę na Netfliksie. Kobieta wyszła z więzienia 3 lata temu. Zaczęła udzielać wywiadów, a nawet pojawiać się na okładkach magazynów.

Serial "Kim jest Anna?" przedstawia historię oszustki, która aby wkupić się w łaski nowojorskiej socjety, podawała się za pochodzącą z Niemiec wpływową dziedziczkę wielkiej fortuny i aspirującą mecenas sztuki. Anna Delvey, której prawdziwe nazwisko brzmi Sorokin, oszukała majętnych znajomych na setki tysięcy dolarów, skłaniając ich do finansowania swojego wystawnego życia. Finalnie naciągaczka została aresztowana i trafiła do więzienia za liczne przestępstwa, takie jak podrabianie dokumentów czy wyłudzanie pieniędzy. Świat poznał "dokonania" Sorokin dzięki Jessice Pressler, która opisała jej przekręty w artykule opublikowanym przed pięcioma laty na łamach "New York Magazine".

Serial trampoliną do sławy

Choć produkcja z Julią Garner w roli głównej spotkała się z chłodnym odbiorem widzów i recenzentów, dla jej bohaterki okazała się być trampoliną do sławy. Po wyjściu z więzienia w lutym 2021 roku, Sorokin wzbudzała olbrzymie zainteresowanie mediów - zaczęła udzielać wywiadów, a nawet pojawiać się na okładkach magazynów. Skazana przestępczyni uruchomiła też swój podcast "The Anna Delvey Show", do którego zaproszenie przyjęli m.in. komik Whitney Cummings i znany dziennikarz technologiczny Taylor Lorenz. Na Instagramie obserwuje ją dziś 1,1 mln użytkowników serwisu.

Wystąpi z... elektroniczną bransoletką

Swoistym przypieczętowaniem statusu celebrytki okazała się intratna oferta amerykańskiej stacji ABC. Telewizja ta ogłosiła, że Sorokin wystąpi w nadchodzącej, 33. już edycji programu "Taniec z gwiazdami" - mimo że od października 2022 roku przebywa w areszcie domowym i jest zmuszona nosić elektroniczną bransoletkę. Rzecznik Sorokin, Juda Engelmayer, wyjaśnił, że może ona podróżować w promieniu 112 kilometrów od swojego mieszkania.

Prócz Sorokin w programie zatańczą również m.in. gwiazda "Beverly Hills, 90210" Tori Spelling, rugbystka i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu Ilona Maher oraz amerykański koszykarz Dwight Howard.

Premiera nowych odcinków "Tańca z gwiazdami" odbędzie się już 17 września na antenie ABC oraz na platformie streamingowej Disney+.