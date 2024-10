13 listopada przed londyńskim kinem zostanie rozłożony czerwony dywan, a na nim zobaczymy twórców i gwiazdy filmu „Gladiator 2” podczas uroczystej premiery. Zostanie ona zorganizowana w ramach charytatywnego wydarzenia znanego jako Royal Film Performance.

Uroczysta premiera "Gladiatora 2" zostanie zorganizowana przez studio Paramount Pictures wraz z The Film and TV Charity w ramach wydarzenia Royal Film Performace. Podczas premiery będzie miała miejsce zbiórka pieniędzy na branżę kinową i telewizyjną. Dwa lata temu podczas tego wydarzenia pokazano film "Top Gun: Maverick".

Jak wskazuje sama nazwa wydarzenia, podczas premiery spodziewana jest obecność członków rodziny królewskiej. W 2022 r. podczas premiery filmu z Tomem Cruisem w roli głównej obecni byli książę i księżna Cambridge.

Od czasu nakręcenia pierwszego "Gladiatora", co roku pytałem sam siebie, czy jest tu miejsce na kontynuację. Po niemal 25 latach jesteśmy podekscytowani tym, że w końcu mamy odpowiedź dla fanów na całym świecie. Kręceniu "Gladiatora 2" przyświecało powiedzenie Orsona Wellesa, który stwierdził kiedyś, że plan filmowy to największa kolejka elektryczna, o jakiej marzyć może chłopiec. Był to największy pociąg, jakim kiedykolwiek kierowałem. Nie mam wątpliwości, że właściwym jest zorganizowanie brytyjskiej premiery, wspólnie z organizacją Film and TV Charity, która niestrudzenie wspiera brytyjski przemysł filmowy. Myślę, że film spełni wasze oczekiwania - powiedział reżyser filmu Ridley Scott cytowany przez portal Variety.

Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni tym, że "Gladiator 2" będzie już 72. pozycją Royal Film Performance. Uważamy, że ta organizacja charytatywna jest fantastycznym partnerem dla tego niezwykle oczekiwanego filmu. W imieniu Paramountu z niecierpliwością czekamy na wszystkich podczas wydarzenia, które mamy nadzieję, będzie niezapomnianą nocą - dodał John Fletcher se studia Paramount.

Fabuła "Gladiatora 2" będzie opowiadać o wydarzeniach rozgrywających się ponad 20 lat po tych z pierwszej części filmu. Lucjusz - syn Lucylli i wnuk Marka Aureliusza żyje wraz z żoną i synem na wygnaniu w Numidii. Ich dom zostaje najechany przez rzymskich legionistów, a Lucjusz zostaje wzięty do niewoli. Zainspirowany historią Maximusa postanawia walczyć jako gladiator sprzeciwiając się rządom młodych cesarzy.

W rolach głównych wstąpią Paul Mescal, Denzel Washington i Pedro Pascal. Na ekranie zobaczymy również gwiazdę znaną z pierwszej części - Connie Nielsen, która ponownie wcieli się w rolę Lucylli.

W Polsce film trafi do kina 15 listopada.