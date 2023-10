15 listopada na platformie Netflix będzie miał premierę serial "Informacja zwrotna" na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Jego reżyserem jest Leszek Dawid, a głównego bohatera zagrał Arkadiusz Jakubik.

Arkadiusz Jakubik jako Marcin Kania / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

Leszek Dawid i Jakub Żulczyk o "Informacji zwrotnej"

Bestseller Kuby Żulczyka "Informacja zwrotna" to angażująca intryga i wyraziste postaci z Marcinem Kanią na czele. To świetny, a zarazem wymagający materiał do adaptacji. Netflix zostawił nam całkowitą swobodę twórczą w tej kwestii, a warunki produkcyjne pozwoliły pracować nad serialem z dużą starannością - mówi Leszek Dawid, reżyser serialu. Wierzę, że oddajemy widowni wciągający tytuł, w którym na bazie kryminalnej intrygi opowiadamy angażującą emocjonalnie historię człowieka mierzącego się z prawdą o sobie - dodaje.

Zdjęcie z planu "Informacji zwrotnej" / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

Cieszę się, że widzowie będą mogli zobaczyć ciemną stronę Warszawy w serialu, tak, jak ja widziałem ją w wyobraźni, przelewając historię Marcina Kani na papier. Sądzę, że ta produkcja trafi w gusta fanów mrocznych, realistycznych opowieści pełnych nieoczekiwanych zwrotów akcji - zauważa Jakub Żulczyk - autor książki, na podstawie której powstał serial.

Wideo youtube

O czym opowiada "Informacja zwrotna"?

Głównym bohaterem "Informacji zwrotnej" jest grany przez Arkadiusza Jakubika Marcin Kania - uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy, który szuka zaginionego syna (w tej roli Jakub Sierenberg).

Jakub Sierenberg na planie "Informacji zwrotnej" / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

"To opowieść o poszukiwaniu sprawiedliwości i wewnętrzna próba odkupienia własnych win, a zarazem realistyczny do bólu obraz indywidualnej walki człowieka, który musi zmierzyć się z wieloletnimi konsekwencjami swojego uzależnienia. Mroczna, wielowątkowa historia, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, która nie pozostawi żadnego widza obojętnym" - czytamy w zapowiedzi opublikowanej przez Netflix.

Autorem scenariusza "Informacji zwrotnej" jest Kacper Wysocki. Za zdjęcia odpowiada Paweł Flis, a za muzykę - Olaf Deriglasoff.

Kogo zobaczymy na ekranie?

Oprócz Jakubika i Sierenberga, w obsadzie "Informacji zwrotnej" są także m.in. Dominika Bednarczyk-Krzyżanowska, Nel Kaczmarek, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Juliusz Chrząstowski, Agata Turkot, Marta Mazurek i Przemysław Bluszcz.

"Informacja zwrotna" to już kolejna po "Ślepnąc od świateł" powieść Żulczyka przeniesiona na ekran. W lipcu ogłoszono, że serial na podstawie "Wzgórza psów" tego samego autora przygotowuje Piotr Domalewski. Będzie on dostępny - tak jak "Informacja zwrotna" - na platformie Netflix.