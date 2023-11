"Informacja zwrotna" według książki Jakuba Żulczyka to nowość na platformie Netflix. Marcina Kanię, uzależnionego od alkoholu znanego muzyka, zagrał Arkadiusz Jakubik. Jak mówi, to była jedna z najtrudniejszych ról w jego karierze.

Kadr z serialu "Informacja zwrotna" / Netflix / Materiały prasowe

Serial "Informacja zwrotna" to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji tego roku. Powstał na podstawie powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem.

To historia rockmana, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią. Wyrusza on w podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

Grający Marcina Kanię Arkadiusz Jakubik stworzył doskonałą kreację. Jego bohater prawie nigdy nie trzeźwieje, choć uczestniczy w spotkaniach AA.

Kania kiedyś był świetnie zapowiadającym się muzykiem, autorem znanych przebojów, ale alkohol zniszczył wszystko w jego życiu. Na czele z rodziną. Osłabił do dna relacje z żoną, córką i synem.

Kania swojego syna nazywa Piotrusiem Panem. Ale to on jest wiecznym Piotrusiem Panem, udającym wiecznie młodego, dobrze bawiącego się artystę. Upada jako artysta, człowiek, mąż, ojciec.

To również przejmująca opowieść o rodzinie, która rozpada się przez alkohol. W wielu recenzjach tego serialu pojawia się określenie "chlanie głównego bohatera", bo "Informacja zwrotna" demitologizuje picie alkoholu jako niewinną czynność dla rozluźnienia po ciężkim dniu, dla relaksu. Marcin Kania spada na samo dno.

Rola Kani była chyba jedną z najtrudniejszych, o ile dla mnie nie najtrudniejszą rolą w moim życiu. Mogę ją sobie chyba tylko porównać do "Domu złego". I to nie tylko dlatego, że prywatnie mam dwóch synów, o których myślałem codzienne na planie zdjęciowym. Co by było, gdybym musiał któregoś szukać? - mówi Arkadiusz Jakubik.

"Informacja zwrotna" dostarcza wielu emocji i mocno porusza. Miniserial wyreżyserował Leszek Dawid. Autor powieści Jakub Żulczyk nie ukrywa, że czerpał tu z własnych doświadczeń. W jednym z wywiadów wyznał, że nie chciał pracować nad scenariuszem "Informacji zwrotnej", by nie mierzyć się ponownie trudnymi wspomnieniami. Scenariusz napisał Kacper Wysocki.

"Informacja zwrotna" nie jest jedyną książką Jakuba Żulczyka, po którą sięgnął Netflix. Platforma realizuje też serialową adaptację "Wzgórza psów". Na razie nie znamy szczegółów tej produkcji. Za reżyserię odpowiada Piotr Domalewski, który wspólnie z Żulczykiem pracował także nad scenariuszem.