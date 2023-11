George R.R. Martin, autor bestsellerowej sagi fantasy "Pieśń lodu i ognia", na podstawie której powstał serial "Gra o tron", od prawie 12 lat pracuje nad finałowym tomem "Wichry zimy". Na razie ogłosił wydanie "The Official Game of Thrones Cookbook" czyli "Oficjalnej książki kucharskiej Gry o tron", którą firmuje swoim nazwiskiem. W książce znajdzie się jego przedmowa, a autorką jest blogerka kulinarna Chelsea Monroe-Cassel. Monroe-Cassel, która prowadzi popularny blog "Inn at the Crossroads", specjalizuje się w opracowywaniu dań inspirowanych sf i fantasy.

W nowej książce autorka zaprezentuje 80 przepisów z obszaru "od Królewskiej Przystani po Morze Dothraków". Przedstawione zostaną one w formie ilustrowanych drzeworytami manuskryptów maestera Cytadeli. Będzie wśród nich przepis na krwawy placek Dothraków, czyli ciasto z gotowanymi w czerwonym winie figami. Są też wskazówki jak przygotować dornijskie ciastka z kremem, pieczone winogrona Redwyne’ów czy herbatniki okrętowe z wodorostów.

"Oficjalna książka kucharska Gry o tron" ukaże się nakładem wydawnictwa Penguin Random House.