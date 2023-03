Lenny Kravitz to kolejna muzyczna gwiazda, która wystąpi na tegorocznym rozdaniu Oscarów. Gala odbędzie się już w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Lenny Kravitz / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / PAP/Abaca

Organizatorzy poinformowali, że Lenny Kravitz wystąpi w sekcji "Im Memoriam". To moment, gdy przypominane są osoby ze świata filmu, które zmarły od czasu poprzedniej ceremonii.

Na razie nie wiadomo, jaki utwór wykona Kravitz. Akademia przypomina, że gwiazdor sprzedał ponad 40 milionów swoich albumów na całym świecie i jest zdobywcą czterech nagród Grammy. Ma też za sobą epizody aktorskie - pojawiał się w takich produkcjach jak m.in. "Igrzyska śmierci" czy "Kamerdyner".

Już wcześniej ogłoszono, że na gali zaprezentuje się także m.in. Rihanna, która ma szansę na pierwszego Oscara w swojej karierze.

95. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 12 na 13 marca polskiego czasu. Poprowadzi ją - już po raz trzeci w swojej karierze - Jimmy Kimmel. Na liście gwiazd, które będą wręczać statuetki, znaleźli się w tym roku m.in. Glenn Close, Emily Blunt, Jennifer Connelly,Ariana DeBose, Riz Ahmed, Troy Kotsur, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson i Michael B. Jordan.

Wideo youtube

Polskim akcentem tegorocznych Oscarów jest nominacja dla "IO" Jerzego Skolimowskiego w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy".

"IO" to historia osiołka, który po odebraniu go z cyrku przechodzi z rąk do rąk. Wcieliło się w niego 6 zwierząt.

"Podróż, w jaką zabiera nas Skolimowski, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Ten portret zbiorowy, który jednak nie traci z oczu pojedynczej mrówki, łączy realistyczne i wizjonerskie, przyziemne i metafizyczne, krytyczne i empatyczne. Swoim rozmachem przypomina najwspanialsze obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegla" - podkreśla dystrybutor obrazu - Gutek Film.

W obsadzie "IO" są m.in. Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kościukiewicz, Tomasz Organek i Isabelle Huppert. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, a za muzykę - Paweł Mykietyn.

Do tej pory tylko jeden polski film zdobył statuetkę w kategorii, w której nominowany jest "IO". Była to "Ida" Pawła Pawlikowskiego (wtedy jeszcze kategoria nazywała się "najlepszy pełnometrażowy film nieanglojęzyczny").