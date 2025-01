Nie minął jeszcze miesiąc od premiery drugiego sezonu "Squid Game", a produkcja już wspięła się na trzecie miejsce listy najpopularniejszych sezonów oryginalnych seriali tej platformy. Przewodzi jej pierwszy sezon "Squid Game", a tuż za nim jest pierwszy sezon "Wednesday".

Zdjęcie z planu drugiego sezonu "Squid Game" / No Ju-han/Netflix / Materiały prasowe

152,5 miliona wyświetleń zanotował do tej pory drugi sezon południowokoreańskiego serialu "Squid Game", który miał premierę 26 grudnia 2024 r. To wynik, który daje mu miejsce w ścisłej czołówce wśród najpopularniejszych produkcji serialowych Netfliksa bez podziału na języki. Na czele jest pierwszy sezon "Squid Game" z 265 milionami wyświetleń. Tuż za nim znajduje się pierwszy sezon "Wednesday", obejrzany 252 miliony razy.

W drugim sezonie "Squid Game" do rozgrywki na śmierć i życie powraca gracz 456. Postanawia zdemaskować i dopaść osoby stojące za tytułowymi zawodami, w których przegrywający umierają.

Ze względu na brutalne sceny ten serial przeznaczony jest dla widzów powyżej 16. roku życia. Przemoc ukazana w "Squid Game", strzelanie do ludzi, eliminowanie ich z tych gier, to metafora systemu społecznego, w którym poziom przemocy lub brutalności jest narzucany słabym i tym, którzy przegrywają konkurencję z innymi - mówił w RMF FM reżyser serialu.