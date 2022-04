"Nie chcę ludzi dołować, trzeba im dać życie" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM lider zespołu T.Love Muniek Staszczyk. Dzisiaj ukazuje się najnowsza płyta zespołu pt. "Hau! Hau!". "Czasy są apokaliptyczne, najpierw zaraza, teraz wojna, jak w przepowiedniach fatimskich" - mówił gość Roberta Mazurka.

Zespół wydaje nową płytę po sześciu latach przerwy. Czy z racji wojny w Ukrainie nie było myśli o przełożeniu premiery? Czasy są apokaliptyczne, najpierw zaraza, teraz wojna, jak w przepowiedniach fatimskich. Ukraina jest tak namacalna w moim domu, gościmy już trzecią rodzinę. Wszyscy to przeżywamy" - mówił Muniek. Sam się zastanawiałem, jak wojna się rozpoczęła, może przełożyć premierę. Pomyślałem jednak tak: śmierć dookoła, trzeba ludziom życie pokazać - zaznaczył.

Nie będę mówił tych banałów, absolutny szacun dla tego narodu. Wiadomo, że walczą za nas i w jakiś sposób za Europę. To chyba powinien każdy wiedzieć - podkreślał gość RMF FM, mówiąc o Ukraińcach walczących z rosyjską inwazją.

Po zajęciu Krymu przez Rosję w 2014 roku zespół stworzył profetyczną piosenkę "Pole garncarza" o sytuacji w Europie. Fajnie, ze zwracasz na to uwagę. Ten kawałek muzycznie może nie był jakoś radiowy. Napisałem ten kawałek w 2014 roku, gdy Wołodia zajął Krym. Rzuciliśmy to na naszych "socialach", kiedy wybuchła wojna, dokładnie tego dnia. Były różne komentarze - mówił artysta.

Na nowej płycie Muniek nie śpiewa o wojnie. Trudno mi powiedzieć o swoim towarze. Teksty były pisane przez ostatnie dwa lata. Wydaje mi się, że to jest taka pocztówka o współczesności - opowiadał.

Lider T.Love nie komentuje także spraw politycznych. Bardziej od strony egzystencji człowieka w obecnych czasach, pewnej samotności... Nasza generacja nie miała takiej sytuacji, zaczęła się zaraza, teraz jest wojna. Nie mieliśmy takiego doświadczenia. Nie chcę ludzi dołować, trzeba im dać życie, pigułę jakiejś energii. Wszystkie nasze utarczki w skali globalnej są śmieszne - podkreślał rozmówca Roberta Mazurka.

Muniek w ostatnich latach walczył o zdrowie. Był taki cios, jak Andrzej Gołota dostał od Lewisa, najpierw mój wylew, potem wychodzenie, dzięki Bogu i lekarzom wróciłem na ziemię. Zdążyłem płytę w szpitalu skończyć. Potem przychodzi zaraza. Zostaliśmy zamknięci w domach. Jedyny plus tej zarazy to jest to, że ta płyta powstała. Najlepsze lekarstwo, każdy terapeuta nam to powie, na taki stan to jest praca albo sport - mówił.

W wieku 58 lat w swoich piosenkach podsumowuje życie? Matematyka nie kłamie. Nikt z nas nie wie, kiedy to się zakończy. Od jakiegoś czasu zastanawiam się, jak każdy człowiek, nad końcówką, nad przemijaniem, nad istnieniem Boga - powiedział.