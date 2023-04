Zmarł Mark Sheehan - gitarzysta i współzałożyciel zespołu rockowego The Script. Jak poinformowano, 46-latek zmarł w szpitalu po krótkiej chorobie.

Mark Sheehan / Mike Gray / Avalon / PAP/AVALON

Grupa The Script powstała w 2001 roku. Założył ją Sheehan wraz z wokalistą Dannym O'Donoghue i perkusistą Glenem Powerem.

Zespół ma na koncie wielkie przeboje. To m.in. "Hall of Fame", "The Man Who Can’t Be Moved" i "Superheroes".

Wideo youtube

Grupa w oświadczeniu w mediach społecznościowych napisała, że Sheehan był "kochanym mężem, ojcem, bratem, kolegą z zespołu i przyjacielem". Poproszono także fanów o uszanowanie prywatności rodziny i kolegów z zespołu.

Sheehan zmarł 14 kwietnia w szpitalu po krótkiej chorobie. Nie podano przyczyn śmierci muzyka.