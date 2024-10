Magdalena Zawadzka 29 października kończy 80 lat. "Z tej okazji życzymy wspaniałej Jubilatce, by pozostała dokładnie taka, jaka jest. Dużo zdrowia, samych radości, mądrych i pięknych ludzi wokół" - napisał w informacji prasowej warszawski Teatr Ateneum.

Magdalena Zawadzka / Adam Burakowski/East News / East News

"Dla milionów Polaków po wielokroć oglądających "Pana Wołodyjowskiego" albo "Przygody pana Michała" jest Basią Wołodyjowską, bo nikt nie wyobraża sobie w tej roli jakiejkolwiek innej aktorki. My jednak w Ateneum mamy niebywałe szczęście, bo dla nas Magda Zawadzka jest kimś wyjątkowym - dla jednych Koleżanka, dla wielu Przyjaciółka. Dla wszystkich Dobry Duch naszego Teatru, nasza Nauczycielka i Mentorka" - podkreślono w informacji przekazanej przez specjalistę ds. PR Teatru Ateneum Joannę Twardowską-Orłoś.

Jak zaznaczono, "Ona nigdy tych wszystkich swoich powinności nie traktowała szczególnie serio. To znaczy wypełniała i wypełnia je z uśmiechem, dyskretnie i z olbrzymim taktem. Ale gdzieżby tam miała myśleć o sobie jak o autorytecie (choć przecież ponad wszelką wątpliwość nim jest) - na to ma w sobie zbyt wiele najszczerszej skromności" - napisano.



Jak przypomniano, dołączyła do zespołu Ateneum w 1992 r., wcześniej spędziła kilkanaście lat w Teatrze Dramatycznym, gdy jego dyrektorem był Gustaw Holoubek.



"Na naszych scenach stworzyła kilkadziesiąt wspaniałych, bardzo różnorodnych ról, m.in. w przedstawieniach Tomasza Zygadły, Tadeusza Konwickiego, Waldemara Śmigasiewicza, Marcina Sosnowskiego i wielu innych. Jest aktorką kochaną przez publiczność, która kupuje bilety "na Zawadzką" i prawdę mówiąc, w najmniejszym stopniu się jej nie dziwimy" - napisano. "Też podziwiamy Magdę na scenie i już nie możemy doczekać się kolejnej kreacji - w "Pułapce na myszy" Agathy Christie, 23 listopada" - dodano w informacji.



"Najbardziej jednak dziękujemy Magdzie za Jej dobroć, mądrość, ciepło i jedyny w swoim rodzaju uśmiech. Magdalena Zawadzka to taki człowiek, który każdego dnia czyni świat lepszym. Robi tak, bo inaczej nie potrafi. Taka już jest" - podkreślono.



"Naprawdę trudno sobie wyobrazić, ile dla Ateneum i Ateneńczyków znaczy Magda Zawadzka!" - podkreślono w informacji o artystce.