Do sieci trafił pierwszy zwiastun "Napoleona" w reżyserii Ridleya Scotta. Słynnego francuskiego przywódcę gra w filmie Joaquin Phoenix.

Według zapowiedzi, film Scotta ma pokazywać drogę Napoleona Bonapartego do władzy i wielkości, a także jego polityczny i militarny geniusz. Ważnym elementem obrazu jest też relacja Napoleona z Józefiną - jego pierwszą żoną i według twórców filmu - jedyną prawdziwą miłością. Na ekranie - co częściowo potwierdza zwiastun - mamy zobaczyć również spektakularne rekonstrukcje wielkich bitew napoleońskich.

W obsadzie oprócz Phoenixa są m.in. Vanessa Kirby (jako Józefina), a także Ben Miles, Matthew Needham, Tahar Rahim, Youssef Kerkour i Phil Cornwell. Autorem scenariusza jest David Scarpa. Za zdjęcia odpowiada współpracujący od lat ze Scottem Polak - Dariusz Wolski.

Jak przypomina "The Hollywood Reporter", początkowo film nosił tytuł "Kitbag" (po angielsku to plecak wojskowy). Chodziło o nawiązanie do powiedzenia, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałka, którego autorstwo przypisywane jest Napoleonowi.

Film ma trafić do kin 22 listopada, a później być dostępny w streamingu na platformie Apple TV+ .

W wywiadzie dla serwisu "Deadline" z 2021 r. Ridley Scott nie ukrywał fascynacji Napoleonem. Podkreślał, że żaden aktor nie zagra Bonapartego lepiej niż Phoenix.