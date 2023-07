Premiera nowej ekranizacja słynnego dzieła Zbigniewa Nienackiego o nieustraszonym łowcy skarbów znanym jako Pan Samochodzik. Trasa koncertowa "Wodecki Twist/Oczarowanie". Do tego bardzo oczekiwana premiera 7. części widowiska "Mission: Impossible". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

"Pan Samochodzik i Templariusze"

W środę 12 lipca na platformie Netflix pojawi się nowa ekranizacja słynnego dzieła Zbigniewa Nienackiego o nieustraszonym łowcy skarbów znanym jako Pan Samochodzik. "Pan Samochodzik i templariusze" ma być kinem akcji połączonym z kinem gangsterskim.

Bohater filmu, znany historyk sztuki i łowca skarbów, porusza się niezwykłym pojazdem. Trafia na ślad skarbu templariuszy. Nie jest jedyną osobą, która go szuka. Skarb jest nietypowy, to źródło wielkiej mocy, która może zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Na szczęście Pan Samochodzik może liczyć na pomoc zaprzyjaźnionych harcerzy.

W tytułowej roli w filmie wystąpił Mateusz Janicki. Partnerują mu m.in. Sandra Drzymalska, Maria Dębska, Jacek Beler, Piotr Sega, Kalina Kowalczuk, Olgierd Blecharz, Anna Dymna, Ewa Błaszczyk i Przemysław Bluszcz. Reżyserem jest Antoni Nykowski.

"Wodecki Twist/Oczarowanie"

Od 13 lipca do 19 sierpnia trwać będzie trasa "Wodecki Twist/Oczarowanie". To letnia kontynuacja bardzo lubianego krakowskiego festiwalu. W dziewięciu największych polskich amfiteatrach wystąpią Kuba Badach, Monika Borzym, Kasia Cerekwicka, Kayah, Krzysztof Kiljański, Andrzej Lampert, Alicja Majewska, Paulina Przybysz, Anna Rusowicz, Olga Szomańska oraz Sławek Uniatowski.

Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Tomasza Szymusia. W programie są największe i najpiękniejsze przeboje Zbigniewa Wodeckiego w nowych aranżacjach. Na trasie są Ostróda, Płock, Opole, Kielce, Sopot, Koszalin, Szczecin, Świnoujście oraz Żywiec.

"Mission: Impossible 7"

Ci, którzy 14 lipca pójdą do kina na pokaz "Mission: Impossible - Dead Reckoning", powinni zwrócić uwagę na scenę, w której 60-letni Tom Cruise wykonuje skok na motocyklu ze skraju góry Helsetkopen w Norwegii. Później spada w otchłań, a na koniec okazuje się, że ma spadochron. Aktor trenował do tej sceny przez rok. Przyznał, że to był najtrudniejszy popis kaskaderski, jaki kiedykolwiek wykonał. A ma ich na swoim koncie bardzo wiele.

W nowej odsłonie MI zobaczymy też Polaka. Marcin Dorociński wciela się w filmie wyreżyserowanym przez Christophera McQuarriego w postać kapitana rosyjskiego okrętu podwodnego.

Siódma i ósma część "Mission: Impossible" opowiedzą jedną historię. W siódmej odsłonie cyklu Ethan Hunt i jego sprawdzeni w boju koledzy wyruszają na poszukiwanie tajemniczego klucza będącego najważniejszym elementem układanki, na szczycie której jest tajemnicza sztuczna inteligencja, tzw. Byt. Kto będzie go miał, ten zapanuje nad całym światem. Przedpremierowe pokazy filmu odbędą się 8 oraz 9 lipca.