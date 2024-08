Po dwóch latach małżeństwa amerykańska piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez rozstaje się z aktorem Benem Affleckiem. Złożyła dokumenty rozwodowe w Sądzie Najwyższym hrabstwa Los Angeles.

Ben Affleck i Jennifer Lopez / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / PAP/Abaca

Lopez i Affleck wzięli ślub w Las Vegas w lipcu 2022 roku.

Jak przypomniała stacja CNN, miało to miejsce ponad 20 lat po tym, jak po raz pierwszy spotkali się na planie komedii "Gigli", co przerodziło się w prawdziwą przyjaźń, a później romans. Zakończył się on jednak rozejściem.

Na początku XXI wieku para nazywana "Bennifer" była popularna w świecie celebrytów. Nagle, w 2003 roku, odwołali zapowiedziany na wrzesień ślub, powołując się na "nadmierną uwagę mediów" wokół ich związku. Rozstali się ostatecznie w styczniu 2004 roku. Oboje zawarli małżeństwa z innymi osobami i założyli rodziny. Lopez ma dwoje dzieci z byłym mężem Markiem Anthonym, a Affleck jest ojcem trójki z byłą żoną, Jennifer Garner.

Powrócili do siebie w 2021 roku. Czuję się tak szczęśliwa i dumna, że z nim jestem. (...) To piękna historia miłosna, że dostaliśmy drugą szansę - powiedziała Lopez magazynowi "People".

Affleck oświadczył się jej po raz drugi w kwietniu 2022 roku. Mówił, że nauczył się kompromisu z Lopez spełniając jej pragnienie, "aby ich prywatne życie stało się bardziej publiczne".

Jak podała CNN, rozstanie następuje w następstwie wcześniejszych doniesień, że oboje mieszkali ostatnio osobno. Affleck nie był pod koniec lipca na urodzinach Lopez. Sprzedali też dom w Beverly Hills.