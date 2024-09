George Clooney pomógł fotoreporterowi, który upadł podczas robienia mu zdjęć na festiwalu w Wenecji. Chwilę później 63-letni aktor wziął aparat od jednego z fotoreporterów i sam zaczął robić zdjęcia.

George Clooney pomógł fotoreporterowi / Manuele Mangiarotti / ipa-agency / PAP/PA

George Clooney na Festiwalu Filmowym w Wenecji pojawił się razem ze swoją żoną Amal. Kiedy para pozowała na czerwonym dywanie, jeden z fotografów upadł.

63-letni aktor natychmiast rzucił mu się na pomoc. Pomógł mu się podnieść, a następnie upewnił się, że wszystko jest w porządku.

Na szczęście fotoreporter szybko otrząsnął się i wrócił do robienia zdjęć parze. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie tej sytuacji.