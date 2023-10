16 listopada na platformie Netflix premierę będzie mieć pierwsza część finałowego sezonu serialu "The Crown". Nagradzana i popularna wśród widzów produkcja opowiada o życiu brytyjskiej rodziny królewskiej.

Plakat promujący pierwszą część finałowego sezonu "The Crown" / Netflix

Ostatni sezon podzielono na dwie części

Ostatni, szósty sezon produkcji został podzielony na dwie części. Pierwsze cztery odcinki koncentrują się wokół księżnej Diany i jej relacji z Dodim Al-Fayedem, która zostaje zakończona tragicznym wypadkiem samochodowym. Ich premierę zaplanowano na 16 listopada.

Druga część sezonu, składająca się z sześciu odcinków, będzie mieć premierę 14 grudnia. Skupia się na księciu Williamie i jego powrocie do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku relacji księcia Williama i Kate.

Finałowy sezon "The Crown": Kogo zobaczymy na ekranie?

W części pierwszej finałowego sezonu "The Crown" Elizabeth Debicki ponownie wcieli się w rolę księżnej Diany u boku Dominika Westa w roli księcia Karola. Imelda Staunton kontynuuje swoje panowanie jako królowa Elżbieta II u boku Jonathana Pryce’a (księcia Filipa) i Lesley Manville (księżniczki Małgorzaty). Powracają także Salim Daw (Mohamed Al Fayed) i Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed). Debiutują Rufus Kampa (Książę William) i Fflyn Edwards (Książę Harry).

W drugiej części serialu w role księcia Williama i księcia Harry'ego wcielą się Ed McVey i Luther Ford. Dołączy do nich Meg Bellamy w roli Kate Middleton.

"The Crown": Serial obsypany nagrodami

Od premiery w 2016 roku serial "The Crown" zdobył kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, w tym m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA i nie tylko.