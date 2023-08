Firma dawkuje napięcie. Teraz z opublikowanego sprawozdania półrocznego można jednak wyczytać jedną bardzo istotną informację. Do projektu "Polaris" przesunięto (lub zatrudniono) nowych pracowników. W tym momencie, kolejna odsłona wiedźmińskiego cyklu gier stała się drugim najistotniejszym przedsięwzięciem firmy. Pojawiły się również informacje, że gdy tylko prace nad dodatkiem do CyberPunka zakończą się, Wiedźmin 4 otrzyma dalsze wsparcie w postaci nowych rąk do pracy.

Póki co, Wiedźmin 4 rozbudza wyobraźnię graczy, natomiast trzecia odsłona, która funkcjonuje na rynku już od 8 lat, bije kolejne rekordy sprzedaży. W maju tego roku przekroczono 50 milionów liczby kopii gry sprzedanej na całym świecie.

Oby czwarty Wiedźmin w wydaniu CD Projektu powtórzył sukces słynnego poprzednika.