​Nagrodzony w Cannes polski film trafia do kin. Premiera komedii romantycznej, w której zagrali Julia Roberts i George Clooney. A także odważna premiera w Teatrze 6.piętro w Warszawie w gwiazdorskiej obsadzie. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

"IO" Skolimowskiego w kinach

W piątek 30 września nagrodzony na festiwalu w Cannes film "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego trafi do polskich kin.

"Dzieje cyrkowego osiołka, jego droga w poszukiwaniu wolności i miłości są pretekstem do rozmowy o uniwersalnych europejskich wartościach, o okrucieństwie ludzi wobec zwierząt i wobec siebie nawzajem. Emocjonalne, wspaniałe kino. Wzrusza, skłania do głębokich refleksji nad kondycją współczesnego świata" - to był główny powód, dla którego Polska Komisja Oscarowa zdecydowała, że ten właśnie film został polskim kandydatem do nagrody amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

Wideo youtube

Reżyser Jerzy Skolimowski podkreśla, że chciał zabrać głos w imieniu tych, którzy nie mogą zabrać głosu, czyli bezbronnych stworzeń, które są w tak makabryczny sposób wykorzystywane we współczesnym świecie.

Światowa premiera "IO" odbyła się w maju w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Film uhonorowano nagrodą jury. W sierpniu tytuł trafił na listę produkcji, które powalczą o nominacje do Europejskich Nagród Filmowych. We wrześniu obraz Skolimowskiego rywalizował w konkursie głównym 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Warto podkreślić, że na tym festiwalu nie otrzymał ani jednej nagrody, co wielu komentatorów uznało za ogromne nieporozumienie.

W filmie tytułowego IO zagrało w sumie aż 6 osiołków, wystąpili też aktorzy Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz, Lorenzo Zurzolo oraz Isabelle Huppert.

Julia Roberts i George Clooney z "Biletem do raju"

Julia Roberts i George Clooney wystąpili w pierwszej wspólnej komedii romantycznej. W filmie "Bilet do raju" zagrali rozwiedzioną parę. Film w polskich kinach od 30 września.

Wideo youtube

Clooney i Roberts wcielają się w role byłych małżonków, którzy po rozwodzie muszą spróbować się dogadać i zawrzeć rozejm. Okoliczności zmuszają ich do wycieczki na Bali. Podążają tam tropem swojej córki, która poznała tam chłopaka i chce wyjść za niego za mąż. Rodzice chcą powstrzymać ją przed popełnieniem tego samego błędu, jaki sami zrobili 25 lat wcześniej.

To kolejne spotkanie gwiazdorów, którzy wcześniej razem grali w trzech produkcji z serii rozpoczętej filmem "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" oraz w dramacie Jodie Foster "Zakładnik z Wall Street". "Bilet do raju" będzie jednak ich pierwszą wspólną komedią romantyczną.

Reżyserem filmu jest Ol Parker, który ma na koncie takie produkcje jak "Hotel Marigold" czy "Mamma Mia! Here We Go Again". Parker jest również współautorem scenariusza filmu "Bilet do raju", napisał go wspólnie z Danielem Pipskim.

Teatralna premiera "Bliżej"

"Bliżej" Patricka Marbera to najnowsza premiera w Teatrze 6.piętro w Warszawie. 1 października odbędzie pierwszy pokaz spektaklu w reżyserii Eugeniusza Korina w stolicy. Poznańscy miłośnicy teatru będą musieli poczekać do 11 października.

To opowieść o złożoności relacji między kobietą a mężczyzną. Love story bez cenzury. W obsadzie są Pola Gonciarz, Aleksandra Popławska, Mateusz Damięcki oraz Michał Żebrowski.

Spektakl opowiada bez fałszywej pruderii, ale też i bez chęci epatowania, o tym, co leży u początków każdego ludzkiego życia: o miłości i seksie. Opowiada jak jest z tą miłością i seksem, i robi to bez uników, przemilczeń i upiększeń, gdyż wierzy w tajemną moc ludzkich namiętności - mówi Eugeniusz Korin. "Bliżej" to przedstawienie wyłącznie dla widzów dorosłych. Tekst sztuki zawiera słownictwo, które może być uznane za wulgarne.