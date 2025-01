8 stycznia 2025 roku fani Elvisa Presleya na całym świecie celebrują 90. rocznicę urodzin swojego idola, piosenkarza i aktora okrzykniętego przez dziennikarzy muzycznych królem rock’n’rolla i artystą wszech czasów. O fenomenie artysty rozmawiamy z Mariuszem Ogiegło, jednym z najlepszych znawców jego dyskografii, twórcy pierwszego w Polsce autoryzowanego przez Elvis Presley Enterprises, Inc. (EPE), blogu „Elvis: Promised Land” w całości poświęconego twórczości genialnego artysty.

Zauroczenie Elvisem

Nigdy nie zapomniał emocji, jakie towarzyszyły mu we wczesnej młodości, kiedy słuchał w radiowej Trójce w latach 90. audycji Beaty Pawlikowskiej poświęconej muzyce Elvisa Presley’a.

To była dla mnie podróż w czasie - mówi Mariusz Ogiegło.

Po pierwszym zauroczeniu przyszedł czas na zbieranie i poszukiwanie materiałów, zbieranie płyt artysty, a ponieważ w Polsce pojawił się Internet z forami internetowymi, w głowie zaświtała myśl, by stworzyć takie miejsce w sieci, gdzie po polsku dostępne będą dla każdego, za darmo, wszelkie materiały dotyczące swojego idola.

W lipcu 2011 roku serwis „Elvis: Promised Land” wystartował. Do dyspozycji internautów była pełna dyskografia i filmografia piosenkarza, informacje o pojawiających się na rynku książkach, płytach, wydarzeniach dotyczących słynnego Amerykanina. Autor bloga docierał do osób, które współpracowały z Elvisem, na blogu pojawiały się wywiady i autorskie artykuły.

Elvisowe książki

Pięć lat po uruchomieniu bloga pojawił się pomysł, by wykorzystać pozyskane materiały do napisania książki. Pierwsza - „Elvis. Człowiek, którego nigdy nie zapomnisz” (2016 rok) - zawierała wywiady z ludźmi, którzy znali osobiście Elvisa i współpracowali z nim.

Kolejnym pomysłem było opisanie ze szczegółami przebiegu wszystkich sesji nagraniowych Króla. Tak powstały dwie kolejne książki „Elvis. Wszystkie płyty króla 1956-1966” (2020 rok) i „Elvis. Wszystkie płyty króla 1966 – 1977” (2022 rok).

Obecnie trwają prace nad kolejnymi książkami opisującymi wszystkie okresy pracy nad 31 filmami, w których Presley był główną gwiazdą.

Odpoczywam po pracy pisząc te książki - dodaje autor, który na co dzień jest księgowym w jednej z firm w Wadowicach.

Posłuchaj całej rozmowy z Mariuszem Ogiegło o pasji do twórczości Elvisa Presley’a:

Urodziny Elvisa

Jak co roku największe rocznicowe obchody odbywają się w rodzinnym mieście Presleya, w Memphis. W tym roku obchody będą wyjątkowe. Jak zwykle 8 stycznia rano hrabstw Memphis i Shelby ogłoszą ten dzień dniem Elvisa Presley’a. Na trawniku przed Graceland Mansion będzie wielki tort i tradycyjne "Happy Birthday".

Między 8 a 11 stycznia do centrum wizytowego Graceland Experience zjadą tysiące fanów z całego świata. To dla nich przygotowano koncerty i spotkania z przyjaciółmi i bliskimi współpracownikami artysty. Wykonawcy i goście specjalni to m.in. Richard Sterban z Oak Ridge Boys, który śpiewał w chórkach dla Elvisa w ramach JD Sumner i Stamps Quartet; Terry Blackwood, który śpiewał w chórkach Elvisa w ramach The Imperials; Estelle Brown z chórku Sweet Inspiration towarzyszącego Elvisowi od czasu koncertów w Las Vegas, osobisty trener karate Bill „Superfoot” Wallace, będą też znani naśladowcy Elvisa, jak między innymi Terry Mike Jeffrey, Dean Z, Pat Dunn.

Imprezy prowadzić będą znani „elvisowi dziennikarze” Argo i Tom Brown. Wszyscy dzielić się będą swoimi wspomnieniami z czasu spędzonego u boku najważniejszej gwiazdy XX wieku. Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ .

I choć to USA wydaje się być centrum rocznicowych obchodów, to podobne wydarzenia odbywają się również na całym świecie. Także u nas w Polsce.

Największe rocznicowe wydarzenia odbywają się w „elvisowej stolicy Polski”, czyli w Krakowie. To tu jest jedyny pomnik, jedyna aleja i jedyna gwiazda poświęcona królowi Rock’n’Rolla - stworzona wysiłkami prężnie działającego Krakowskiego Fan Clubu Elvisa Presleya "Elvis w Krakowie".

Za nami już jedna impreza rocznicowa zorganizowana 4 stycznia przez fan club „Moody Blues”, zaś w najbliższą sobotę, 11 stycznia, o godzinie 16:00 wielbiciele króla rock’n’rolla wyruszą z Bulwaru Czerwińskiego w „Rejs z Elvisem po Wiśle w Krakowie”. Wraz z nimi na pokład wsiądą między innymi Beata Pawlikowska - dziennikarka radiowa, podróżniczka i autorka niedawno wydanej książki „Elvis Presley. Niezwykłe życie” oraz Mariusz Jeremus, były członek rockowej grupy Rezerwat, która w 1985 roku wylansowała m.in przebój „Zaopiekuj się mną”.

Dodatkowo kilka tygodni później fani artysty będą mogli podziwiać na żywo jednego z najlepszych europejskich naśladowców Elvisa Presley’a. Steven Pitman pojawi się w Krakowie 1 lutego z recitalem „A Tribute to Elvis”. Współorganizatorem obu wydarzeń jest fan club „Elvis w Krakowie”.

"Elvis Presley przewrócił ten świat do góry nogami (…). Pokazał młodym Amerykanom czym jest prawdziwa wolność (…). Był młody, piękny, zmysłowy, miał wspaniały głos i stał się pierwszym młodzieżowym bohaterem wszech czasów” - pisze w swojej książce Beata Pawlikowska. Trudno o lepszy obraz tego genialnego piosenkarza.

Dziś życzyłbym temu dostojnemu 90-latkowi dużo zdrowia i sił, a przede wszystkim nieustającej miłości fanów, chociaż ta chyba nigdy się nie skończy - dodaje Mariusz Ogiegło.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Elvis Promised Land .