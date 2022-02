Krystian Ochman z piosenką "River" będzie reprezentował Polskę na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji w Turynie. Jak podaje TVP, zdecydowały o tym głosy telewidzów.

Krystian Ochman / Archiwum Kalbar / PAP

Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" i triumfator konkursu "Premiery" na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jest wnukiem słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana.

Wideo youtube

W walce o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji Krystian Ochman pokonał 9 rywali. Byli to:



- Ania Byrcyn z piosenką "Dokąd?",



- Daria z piosenką "Paranoia",



- Emilia Dębska z piosenką "All I Need",



- Karolina Lizer z piosenką "Czysta woda",



- Karolina Stanisławczyk & Toro Chica z piosenką "Move",



- Siostry Szlachta z piosenką "Drogowskazy",



- Kuba Szmajkowski z piosenką "Lovesick",



- Lidia Kopania z piosenką "Why Does It Hurt",



- Unmute z piosenką "Głośniej niż decybele".