Praca włoskiego artysty - banan przyklejony do ściany taśmą klejącą - została sprzedana za 6,24 mln dolarów (około 26 mln zł). Dzieło Maurizio Cattelana "Komediant" wystawiono na aukcji w Nowym Jorku, a jego nowym właścicielem został Justin Sun - chiński kolekcjoner i założyciel platformy kryptowalutowej.

Dzieło Maurizio Cattelana „Komediant” / TIMOTHY A. CLARY/AFP/East News / East News

Jeszcze przed licytacją Dom aukcyjny Sotheby's zapewnił CNN, że poszczególne elementy "Komedianta" nie są tymi, których używał Cattelan podczas pokazu swojego dzieła.

Praca po raz pierwszy została zaprezentowana pięć lat temu na targach Art Basel w Miami Beach. Powstał on z banana kupionego w jednym z lokalnych sklepów spożywczych oraz taśmy klejącej, za pomocą której został on przyklejony do ściany. Artysta na oczach wszystkich uczestników zjadł wtedy owoc, jak tłumaczył - był to performance, a nie akt wandalizmu.

Sun - zwycięzca aukcji - otrzymał rolkę taśmy klejącej oraz banana. Elementy zostały opatrzone certyfikatem autentyczności, a także specjalną instrukcją dotyczącą instalacji dzieła. Rzecznik Sotheby's potwierdził, że przy każdej prezentacji "Komedianta" jest wykorzystywany świeży owoc.