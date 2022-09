Długa kolejka do zapisów na węgiel przed kopalnią "Janina" w małopolskim Libiążu. Taką informację z tytułem "PRL-bis" o poranku razem ze zdjęciami dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Zdjęcie przysłał nasz słuchacz pan Jacek, który jest jednym ze stojących w tej kolejce.

Tak w nocy wyglądała kolejka do biura kopalni "Janina" w Libiążu / Gorąca Linia RMF FM

Jak informuje nas pan Jacek, w tej chwili w kolejce stoi ok. 300 osób. Każda z nich czeka na to, by móc wejść do biura kopalni "Janina" i tam wpisać nazwisko kierowcy, który odbierze dla niej węgiel. Czas oczekiwania na wejście do biura to w tej chwili - jak mówi pan Jacek - trzy dni.

Tak rano wyglądała kolejka do biura kopalni "Janina" w Libiążu / Gorąca Linia RMF FM

To jest kolejka po kwity dla kierowcy, który wozi węgiel. Ale te kwity to nie są kwity na węgiel, tylko dopiero wtedy kierowca jest wpisany na listę do kolejki po węgiel. Czyli to jest już druga kolejka. Potem dostaje smsa - z terminem na listopad. I wtedy przyjeżdża po węgiel. Czyli są trzy kolejki - opowiada nam pan Jacek.

Jak dodaje pan Jacek, taka sytuacja w tej kopalni trwa od poniedziałku zeszłego tygodnia. Cały czas ludzie dochodzą - dodaje.

Limit sprzedaży w kopalni Janina wynosi 3 tony węgla na kupującego. Cena - 1450 zł za tonę.

Samochody, które stoją przed kopalnią "Janina" / Gorąca Linia RMF FM

Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W piątek sejmowa komisja energii przyjęła poprawkę, że dodatki energetyczne będą wypłacane "na adres", a nie na gospodarstwo domowe. Tuż po uchwaleniu ustawy samorządy zaczęły bowiem sygnalizować, że wiele osób zgłasza kilka rodzin w jednym miejscu jako osobne gospodarstwa.

Politycy zauważyli problem i Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało uszczelnienie przepisów tak, by jedna rodzina nie mogła brać trzech dodatków węglowych na trzy rzekomo osobne gospodarstwa domowe.

Zasady przyznawania dodatku energetycznego będą takie same dla nowych rozwiązań, jak i dla działających już dopłat do kupna węgla. Zarówno w przypadku dodatku energetycznego, jak i węglowego obowiązywać będzie zasada - jeden adres, jeden dodatek.

Co jeśli w jednym domu, pod jednym adresem mieszkają dwie rodziny i każda korzysta z osobnego źródła ogrzewania? Niestety dostaną jeden dodatek i prawdopodobnie tym osobom zostanie podzielenie się pieniędzmi.

Poprawka Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw. Nie ma rozróżnienia, ile jest źródeł ogrzewania w danym domu.

Kto pierwszy, ten lepszy

Jeśli z kolei złożono kilka wniosków z jednego adresu, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. Ta zasada będzie prawdopodobnie stosowana do wniosków, które już zostały złożone. W poprawce zapisano bowiem, że nowe zasady wypłaty dodatków na adres stosuje się także do wniosków, które nie zostaną rozpatrzone do czasu wejścia w życie nowelizacji.

Samorządy dostaną też prawo weryfikacji wniosków, np. sprawdzenia deklaracji ws. wywozu śmieci z danego gospodarstwa domowego a nawet przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.