Pościg ulicami Wieliczki – policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Krakowa. Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie narkotyki.

Wieliccy policjanci obserwowali okolicę, w której w ostatnim czasie dochodziło do wielu włamań.

Na jednej z ulic w Wieliczce kryminalni zauważyli mężczyznę, który wysiadł z audi i bardzo uważnie zaczął lustrować pobliskie posesje. Jego zachowanie wydawało się podejrzane, więc policjanci postanowili go wylegitymować. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy wsiadł do samochodu i szybko odjechał. Policjanci podjęli za nim pościg ulicami Wieliczki. W międzyczasie, do pościgu włączyły się oznakowane radiowozy funkcjonariuszy z Wieliczki oraz Gdowa.

Po czasie, jeden z radiowozów zajechał drogę uciekającemu, ten skręcił w uliczkę, która okazała się być ślepą. Policjanci widząc, że dalsza jazdy nie będzie możliwa, wysiedli i podbiegli do audi. Policjanci prosili, żeby kierowca zgasił silnik i wysiadł z samochodu, jednak kierowca nie reagował. Mundurowi rozbili więc szybę i wyciągnęli kierowcę z pojazdu.

Policyjny pościg ulicami Wieliczki. Zatrzymano 40-latka KPP Wieliczka /

Zatrzymany mężczyzna został przeszukany, podobnie jak jego pojazd. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki: marihuanę i amfetaminę. Badanie krwi wykaże, czy podczas pościgu był pod ich wpływem.

40-letni mieszkaniec Krakowa usłyszy teraz zarzuty za posiadanie środków odurzających, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz ucieczkę za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Kara czeka go także za liczne wykroczenia drogowe, które popełniał w trakcie ucieczki. Policjanci wyjaśniają również, czy podejrzany może mieć związek z włamaniami, do których dochodziło w powiecie wielickim.