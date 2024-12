Koniec awarii Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112. W nocy były problemy z przyjmowaniem zgłoszeń, utrudniony był też kontakt operatorów ze służbami - alarmowali nas słuchacze na Gorącą Linię RMF FM. MSWiA potwierdziło, że ostatniej nocy były chwilowe problemy w centrach powiadamiania ratunkowego.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru 112 przy ul. Młynarskiej w Warszawie / Jan Bielecki / East News

Informację o awarii Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Sygnały dotyczyły przede wszystkim województwa pomorskiego. Operatorzy mieli problemy, bo byli wylogowywani z systemu. To miało utrudniać albo wręcz uniemożliwiać im pracę.

Jak relacjonowali nasi słuchacze, awaria polegała na okresowym, kilkuminutowym nieprzyjmowaniu przez system połączeń przychodzących.

Awaria obejmowała też dostęp operatorów do systemowych map, przez co musieli korzystać z prywatnych telefonów w celu kontaktu z lokalną policją i ustalenia, do jakiego rejonu należy dany adres, pod którym występuje zdarzenie alarmowe i gdzie je dalej przekazać.

Teraz system już działa, pomoc udzielana jest bez opóźnień. Dyżurni Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zbierają informacje o problemach, które mogły wystąpić w centrach powiadamiania ratunkowego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza, że ostatniej nocy odnotowano chwilowe problemy w centrach. Jak przekazał rzecznik resortu, teraz wszystko działa już prawidłowo i mimo utrudnień nikt nie został pozbawiony pomocy. Tam, gdzie były problemy, zgłoszenia były przekierowywane do innych operatorów.

Przyczyny takich sytuacji mają być teraz wyjaśniane.

Pozostałe numery alarmowe funkcjonujące w Polsce:

987 - centrum zarządzania kryzysowego,

991 - pogotowie energetyczne,

992 - pogotowie gazowe,

993 - pogotowie ciepłownicze,

994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne,

995 - Komenda Główna Policji - system Child Alert,

996 - Centrum Antyterrorystyczne.

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

986 - straż miejska (nie we wszystkich miastach),

19 115 - Miejskie Centrum Kontaktu (dla Miasta Stołecznego Warszawy),

116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA),

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę),

116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia),

601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR),

601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR),

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA),

22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie.