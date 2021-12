Ciała trzech osób odnaleźli strażacy w domu przy ulicy Sienkiewicza w Siedlcach na Mazowszu. To 85-letnia kobieta i jej dwóch synów - 51- i 62-letni. Informację w tej sprawie dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

O interwencję poprosili mieszkańcy, którzy od kilku dni nie widzieli sąsiadów.

Drzwi do mieszkania były zamknięte. Na miejsce została wysłana ekipa pogotowia i straż pożarna - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.



Strażacy otworzyli drzwi. Co jest istotne, drzwi były zamknięte wewnątrz, czyli nie były otwierane. Ktoś był w środku, musiał je zamknąć sam - zaznaczyła prokurator.



Po wejściu do mieszkania śledczy znaleźli ciała trzech osób, 85-letniej kobiety i jej dwóch synów w wieku 62 i 51.

Na miejscu pracują policjanci i śledczy. Prokuratura będzie chciała wszcząć śledztwo, które wyjaśni okoliczności śmierci. Na obecnym etapie wykluczany jest udział osób trzecich.