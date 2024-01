Dwie aktywistki klimatyczne oblały zupą "Monę Lisę" - prezentowane w Luwrze arcydzieło Leonarda da Vinci. Obraz chroniony jest pancerną szybą.

Aktywistki oblały słynny obraz zupą / DAVID CANTINIAUX / AFPTV / AFP / East News

Aktywistki, które wzięły udział w akcji w Luwrze, reprezentują grupę "Riposte alimentaire". Krzyczały: "Co jest ważniejsze? Sztuka, czy prawo do zdrowej i zrównoważonej żywności?".

Na swojej stronie internetowej grupa "Riposte alimentaire", przedstawiając się jako "francuska kampania obywatelskiego oporu, której celem jest doprowadzenie do radykalnych zmian w społeczeństwie na poziomie klimatycznym i społecznym", stwierdziła, że francuski rząd łamie swoje zobowiązania klimatyczne. Wezwała państwo do zapewnienia ludziom lepszego dostępu do zdrowej żywności.

Aktywistki przy słynnym dziele Leonarda da Vinci / DAVID CANTINIAUX / AFPTV / AFP / East News

Po incydencie dyrekcja Luwru uruchomiła zespół kryzysowy. Sala, w której znajduje się "Mona Lisa", została ewakuowana i jest obecnie sprzątana.

Najsłynniejszy obraz świata, prezentowany od 2005 roku za pancerną szybą ochronną, już kilkukrotnie padł ofiarą wandalizmu. W maju 2022 r. stał się celem ataku z użyciem ciasta z kremem.