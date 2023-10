"Just Stop Oil" - Kto zarządza tą grupą?

Organizacja nie ma hierarchii operacyjnej ani przywódców. Składa się z autonomicznych komórek, które podejmują działania bezpośrednie - nazywane na Wyspach "direct action". Ugrupowanie nie ma też oficjalnego członkostwa ani wpłacanych składanek.

Niemniej na koncie "Just Stop Oil" jest już kilka spektakularnych akcji. Do najważniejszych należą protesty podczas wręczania nagród BAFTA, brytyjskiego Grand Prix Formuły 1, meczów piłkarskich, w galeriach sztuki, przed rafineriami i stacjami benzynowymi. Zdarza się, że ekoaktywiści blokują ulice i autostrady.

Należy podkreślić, że nie wszystkie te działania zyskują społeczną aprobatę.

"Just Stop Oil" - co policja na akcje organizacji

Do niedawna policja była zupełnie bezradna i w gruncie rzeczy wciąż taka jest, ponieważ trudno przewidzieć, gdzie i kiedy aktywiści zorganizują kolejny protest. Ale wprowadzona niedawno nowelizacja prawa umożliwia funkcjonariuszom podejmowanie działań prewencyjnych, jeśli istnieją podejrzenia, że może dojść do zaburzenia porządku publicznego. Z uwagi na charakter protestów - jak na przykład ten ostatni w londyńskim teatrze - akcje organizacji "Just Stop Oil" zdobywają rozgłos.

Wielu Brytyjczykowi zgadza się z motywacją aktywistów. Problem następuje, gdy protesty niszczą komuś udany wieczór w teatrze lub popołudnie w galerii sztuki. Konfrontacja ideałów z rzeczywistością nie zawsze jest łatwa.