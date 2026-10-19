Zmasowany atak Rosji na Kijów. Media: Ukraina znów nie została ostrzeżona przez sojuszników

Radio Swoboda powołało się na swojego dziennikarza Aleksa Raufoglu, który przekazał tę informację z powołaniem na źródła ukraińskie.
„Znowu nie było żadnego wcześniejszego ostrzeżenia o balistycznym ataku na Kijów” – napisał dziennikarz w serwisie X.
Jedna osoba nie żyje, 8 rannych
MSW Ukrainy podało, że „w wyniku ataku rakietami balistycznymi na Kijów zginęła jedna osoba, a osiem zostało poszkodowanych”.
„W rejonie (dzielnicy) desniańskim płonął budynek niemieszkalny, uszkodzone zostały samochody i stacja metra. Na miejscu pożaru znaleziono ciało jednej osoby. W rejonie sołomiańskim wybuchł pożar w pomieszczeniu placówki medycznej, uszkodzone zostały elewacja i szyby w budynku wielopiętrowym. W rejonie dnieprzańskim uszkodzona została placówka oświatowa. Pożary zostały ugaszone” – przekazał resort w komunikatorze Telegram.
Burmistrz stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował, że ofiara śmiertelna to 21-letnia kobieta.
Ukraiński producent odzieży, firma Harvest, podał, że rosyjski pocisk rakietowy spowodował uszkodzenia w jednym z obiektów produkcyjnych. Jak dodano w poście na Facebooku, nie został ranny żaden z pracowników.
Komunikat rosyjskiego resortu obrony
Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w poniedziałek, że rosyjskie wojsko przeprowadziło „masowy atak” na cele w Kijowie i regionie stołecznym Ukrainy. Resort przekazał, że atak był wymierzony w obiekty przemysłu zbrojeniowego, magazyny pocisków manewrujących i dronów oraz centra danych.
Zełenski o blokowaniu danych wywiadowczych przez USA
Jeszcze w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w wywiadzie dla telewizji NBC, że USA wstrzymały wcześniej wymianę danych wywiadowczych z jego krajem, lecz już ją odblokowały.
Była zablokowana przez pewien czas, a potem (została) odblokowana przez stronę amerykańską. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Teraz działa – powiedział.
Podkreślił, że choć Kijów dostaje informacje wywiadowcze od państw europejskich i dziesiątek innych partnerów, wyłącznie USA dysponują zdolnościami pozwalającymi wykrywać odpalenia pocisków balistycznych.