Kliczko o nocnym ataku: Uszkodzona stacja metra, zginęła 21-latka

Kolejna noc rosyjskich ataków m.in. na Kijów
W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z niedzieli na poniedziałek w Kijowie zginęła 21-letnia kobieta. Zniszczona została jedna ze stacji metra w lewobrzeżnej części stolicy.
Mer miasta, Witalij Kliczko, poinformował we wpisie na platformie Telegram, że nocny atak spowodował uszkodzenia budynków, w tym placówki medycznej. Ranne zostały trzy osoby.
Ukraiński producent odzieży, firma Harvest, podał, że rosyjski pocisk rakietowy spowodował uszkodzenia w jednym z obiektów produkcyjnych. „Żaden z pracowników nie został ranny, cykl produkcyjny nie został poważnie zakłócony” - podkreśla firma w poście na Facebooku.
Według Witalija Kliczko, w dzielnicy Solomensk odłamki pocisku uszkodziły 25-piętrowy budynek mieszkalny. Rosja zaatakowała też infrastrukturę energetyczną.
Ukraińskie media donoszą, że oprócz stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego alarm lotniczy został tej nocy ogłoszony w obwodach: kirowogradzkim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim, czernihowskim, winnickim, dniepropietrowskim i żytomierskim.