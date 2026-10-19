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Kliczko o nocnym ataku: Uszkodzona stacja metra, zginęła 21-latka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (06:22)

Zginęła młoda kobieta, trzy osoby zostały ranne, zniszczona została jedna ze stacji metra - to pokłosie ataku Rosji na Kijów, do któego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. O uderzeniu poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

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Kliczko o nocnym ataku: Uszkodzona stacja metra, zginęła 21-latka
Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych /materiały udostępnione

Kolejna noc rosyjskich ataków m.in. na Kijów

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z niedzieli na poniedziałek w Kijowie zginęła 21-letnia kobieta. Zniszczona została jedna ze stacji metra w lewobrzeżnej części stolicy

Mer miasta, Witalij Kliczko, poinformował we wpisie na platformie Telegram, że nocny atak spowodował uszkodzenia budynków, w tym placówki medycznej. Ranne zostały trzy osoby.

Ukraiński producent odzieży, firma Harvest, podał, że rosyjski pocisk rakietowy spowodował uszkodzenia w jednym z obiektów  produkcyjnych. „Żaden z pracowników nie został ranny, cykl produkcyjny nie został poważnie zakłócony” - podkreśla firma w poście na Facebooku. 

Według Witalija Kliczko, w dzielnicy Solomensk odłamki pocisku uszkodziły 25-piętrowy budynek mieszkalny. Rosja zaatakowała też infrastrukturę energetyczną.

Ukraińskie media donoszą, że oprócz stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego alarm lotniczy został tej nocy ogłoszony w obwodach: kirowogradzkim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim, czernihowskim, winnickim, dniepropietrowskim i żytomierskim. 

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie

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