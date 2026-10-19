Mocne słowa Zełenskiego. „USA podjęły działania mające skłonić nas do kapitulacji”

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Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Bloomberga powiedział, że według niego administracja Donalda Trumpa podjęła działania, mające skłonić Ukrainę do kapitulacji. Prezydent Ukrainy zaproponował zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie w zamian za pociski do systemów Patriot.

W niedzielnym wywiadzie dla agencji Bloomberg prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otwarcie skrytykował działania administracji Donalda Trumpa. Według ukraińskiego przywódcy, Waszyngton podejmuje kroki, które mają skłonić Ukrainę do kapitulacji. Zełenski wymienił m.in. ograniczanie prędkości internetu satelitarnego Starlink oraz opóźnienia w dostawach pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

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Uważam, że podjęto działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji – powiedział Zełenski. Nie twierdzę, że taki jest cel naszych partnerów. Nie chcę myśleć, że nasi amerykańscy partnerzy uważają, iż wojnę z Rosją można zakończyć szybciej kosztem Ukrainy. Ale tak to wygląda – dodał.

Nowa propozycja Zełenskiego: mniej ataków za więcej Patriotów

Prezydent Ukrainy przedstawił również nową propozycję dla administracji USA. Zełenski zadeklarował gotowość do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Ukraina otrzyma więcej pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Mój najnowszy wariant był następujący: nie atakujemy rosyjskiego diesla, a wy dostarczacie nam pociski do systemów Patriot, aby chronić nasze obiekty. Oni jednak chcą po prostu, żebyśmy przestali atakować diesel. A jeśli w (te obiekty) uderzymy, odetną nas od czegoś – relacjonował Zełenski.

Wybory w USA i przyszłość relacji

Zełenski nie ukrywa, że obecny okres przedwyborczy w Stanach Zjednoczonych wpływa negatywnie na relacje obu krajów. – W okresie wyborczym polityka staje się bardzo agresywna. Myślę, że teraz (te relacje są w) agonii, ale po wyborach życie będzie toczyć się dalej i wierzę, że sytuacja się uspokoi – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że Ukraina zapłaciła za uzbrojenie, w tym za pociski do zwalczania rakiet balistycznych, jednak dostawy są opóźniane. Obecnie Ukraina otrzymuje zaledwie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie, czyli cztery razy mniej niż za administracji Joego Bidena. Za prezydentury Trumpa Amerykanie sprzedają Ukrainie te pociski, podczas gdy administracja Bidena przekazywała je bezpłatnie w ramach pomocy wojskowej.

Zełenski: Trump nie jest w stanie zmusić Putina do zakończenia wojny

Prezydent Ukrainy wyraził także opinię na temat relacji Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych utrzymuje dobre relacje z Putinem – ocenił Zełenski. Jest jednak pewien problem: obecnie Trump nie jest w stanie zmusić Putina do zakończenia wojny – dodał.