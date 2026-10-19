Co z informacjami wywiadowczymi dla Ukrainy? „Nie było żadnej przerwy”

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio stanowczo zaprzeczył doniesieniom o przerwie w przekazywaniu informacji wywiadowczych Ukrainie. Podczas wizyty w Uzbekistanie amerykański polityk wezwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do skoncentrowania się na zakończeniu wojny.

Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w Samarkandzie sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do niedawnych wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który sugerował, że Stany Zjednoczone wznowiły współpracę wywiadowczą z Kijowem po okresie jej zawieszenia. Rubio stanowczo zaprzeczył, że doszło do przerw.

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Nie było żadnej przerwy – podkreślił amerykański polityk, rozwiewając wątpliwości dotyczące ciągłości wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy.

Zełenski pod presją Waszyngtonu

Rubio nie ograniczył się jednak do dementowania pogłosek. W trakcie rozmowy z dziennikarzami wezwał prezydenta Zełenskiego do skoncentrowania się na zakończeniu wojny, nie dodając jednak, że to Władimir Putin łamie zawieszenia broni czy odrzuca propozycje spotkania z Zełenskim. Powinien skupić się na zakończeniu wojny – stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji, sugerując, że priorytetem dla Ukrainy powinno być znalezienie drogi do pokoju.

Czy dojdzie do „nowej Jałty”?

W tle tych wydarzeń pojawiają się doniesienia o możliwym spotkaniu na szczycie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Rosji Władimira Putina oraz przewodniczącego Chin Xi Jinpinga. Według informacji „Wall Street Journal”, Putin miał zaproponować takie spotkanie już w listopadzie, licząc na wynegocjowanie zakończenia wojny w Ukrainie.

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Rubio przyznał, że rozmowy na temat takiego szczytu rzeczywiście się toczą, choć nie wiadomo, czy dojdzie on do skutku. Prowadzono rozmowy na temat takiego spotkania. Nie wiem, czy zostało ono ostatecznie uzgodnione, ale prezydent jasno dał do zrozumienia, że chciałby zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją – powiedział sekretarz stanu, cytowany przez agencję Reutera.