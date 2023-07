W kolejnym geście, który media uznały za próbę rozładowania napięcia, Shivraj Singh Chouhan, minister stanu Madhaya Pradesh, zaprosił do rezydencji rządowej poszkodowanego Dashmata Rawata. Przeprosił go za upokarzający incydent i w geście pokory oraz pokuty obmył mu stopy; to również zostało sfilmowane i upublicznione. Ofierze przyznano też pomoc finansową w wysokości 650 rupii (ok. 32 zł).